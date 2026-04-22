Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Muş'ta uyuşturucu operasyonunda 9 zanlı yakalandı

        Muş'ta uyuşturucu operasyonunda 9 zanlı yakalandı

        Muş'ta polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2026 - 18:57 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, il genelinde uyuşturucu madde ticareti ve sokak kullanımının önlenmesine yönelik çalışmaları devam ediyor.

        Bu kapsamda, uyuşturucu madde kullandığı ve ticaretini yaptığı değerlendirilen 9 zanlıya yönelik operasyon düzenlendi.

        Belirlenen adreslerde yapılan aramada, 7,65 gram esrar, 12,63 gram sentetik uyuşturucu, 2 uyuşturucu hap, tabanca ve şarjör ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüphelilerden 8'i hakkında "kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak", 1 zanlı hakkında ise "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Trump: 2. tur görüşme cumaya kadar mümkün
        Benzer Haberler

