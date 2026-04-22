Muş'ta uyuşturucu operasyonunda 9 zanlı yakalandı
Muş'ta polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.
Muş'ta polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, il genelinde uyuşturucu madde ticareti ve sokak kullanımının önlenmesine yönelik çalışmaları devam ediyor.
Bu kapsamda, uyuşturucu madde kullandığı ve ticaretini yaptığı değerlendirilen 9 zanlıya yönelik operasyon düzenlendi.
Belirlenen adreslerde yapılan aramada, 7,65 gram esrar, 12,63 gram sentetik uyuşturucu, 2 uyuşturucu hap, tabanca ve şarjör ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerden 8'i hakkında "kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak", 1 zanlı hakkında ise "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan adli işlem başlatıldı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.