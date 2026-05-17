Muş'tan batıdaki illere kurbanlık hayvan sevkiyatı sürüyor

Türkiye'nin önemli hayvancılık merkezlerinden Muş'ta, besicilerin yıl boyunca özenle yetiştirdiği hayvanların Kurban Bayramı öncesinde batı illerine sevkiyatı devam ediyor.



Kentte yetiştirilen kurbanlık hayvanlar, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince sağlık taramasından geçiriliyor.



Kontrolleri yapılan hayvanlar, onay verildikten sonra kamyonlara yüklenerek İstanbul, Bursa ve Mersin gibi illere götürülüyor.



Tarım ve Orman İl Müdürü Necattin Gönç, gazetecilere, Kurban Bayramı hazırlıkları kapsamında kent genelindeki denetimlerin artırıldığını, hayvan pazarları, mezbahaneler ve yol kontrollerinde 16 veteriner hekimin görev yaptığını söyledi.



Kurban Bayramı'yla hayvan hareketliliğinin arttığı bir döneme girildiğini belirten Gönç, şunları kaydetti:



"Bu yoğunluğa bağlı olarak yürüttüğümüz hayvan hastalık ve zararlılarıyla mücadele programının sekteye uğramaması, hayvan hastalıklarının yayılmasının engellenmesi ve kontrolsüz hayvan hareketlerinin önlenmesi amacıyla hem üreticilerimize hem de kurbanlıklarını kesen vatandaşlarımıza önemli sorumluluklar düşmektedir. Öncelikle Bakanlığımızca onaylı mezbahanelerde ve Kurban Hizmetleri Komisyonunca belirlenen kesim yerlerinde hayvanlarımızı kestirebiliriz. Kesinlikle cadde, park ve sokak gibi kamusal alanlarda kesim yapılmamasına dikkat edilmelidir."



Müdürlük olarak Kurban Bayramı için gerekli hazırlıkları tamamladıklarını ifade eden Gönç, "Mezbahanelerde 16 veteriner hekim bayram süresince görevlerinin başında olacak. Bu süre içinde teknik, hijyenik ve hayvan hastalıkları yönünden çalışmalarımızı yürüteceğiz. Kurban varlığımız açısından herhangi bir sıkıntımız bulunmamakta, yeterli stoğumuz mevcut. Bayram süresince ilimizde yaklaşık 3 bin büyükbaş ve 9 bin küçükbaş hayvanın kurbanlık olarak kesilmesini bekliyoruz. İlimizden de başta İstanbul, Bursa, Diyarbakır ve Mersin olmak üzere çevre illere kurbanlık sevkimiz söz konusu. Yaklaşık 50 bin büyük ve küçükbaş hayvan sevk edileceğini öngörüyoruz." diye konuştu.



- "Hayvanlarımızın ağırlığı 400 ile 900 kilogram arasında değişiyor"



Merkez'e bağlı Muratgören köyünde besicilik yapan Erdal Yalvarıcı da 2017'de Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu desteğiyle kurdukları işletmede her yıl İstanbul başta olmak üzere birçok kente kurban sevkiyatı yaptıklarını belirtti.



Her bütçeye uygun büyükbaş hayvan bulundurduklarını bildiren Yalvarıcı, "250 büyükbaş hayvan besliyoruz. Hayvanlarımızın ağırlığı 400 ile 900 kilogram arasında değişiyor. İstanbul'un Avrupa Yakası'na sevkiyat yapıyoruz. İşimizi seviyoruz, ülkemize katma değer sağlıyoruz. Gençlerin bu alana yönelmesini ve proje üretmesini istiyoruz. Şu ana kadar yaklaşık 100 hayvan gönderdik, 150 civarında hayvanı da aralıklarla göndermeye devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

