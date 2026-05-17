Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muş Haberleri Muş'tan batıdaki illere kurbanlık hayvan sevkiyatı sürüyor

        Muş'tan batıdaki illere kurbanlık hayvan sevkiyatı sürüyor

        Türkiye'nin önemli hayvancılık merkezlerinden Muş'ta, besicilerin yıl boyunca özenle yetiştirdiği hayvanların Kurban Bayramı öncesinde batı illerine sevkiyatı devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.05.2026 - 11:48 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Muş'tan batıdaki illere kurbanlık hayvan sevkiyatı sürüyor

        Türkiye'nin önemli hayvancılık merkezlerinden Muş'ta, besicilerin yıl boyunca özenle yetiştirdiği hayvanların Kurban Bayramı öncesinde batı illerine sevkiyatı devam ediyor.

        Kentte yetiştirilen kurbanlık hayvanlar, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince sağlık taramasından geçiriliyor.

        Kontrolleri yapılan hayvanlar, onay verildikten sonra kamyonlara yüklenerek İstanbul, Bursa ve Mersin gibi illere götürülüyor.

        Tarım ve Orman İl Müdürü Necattin Gönç, gazetecilere, Kurban Bayramı hazırlıkları kapsamında kent genelindeki denetimlerin artırıldığını, hayvan pazarları, mezbahaneler ve yol kontrollerinde 16 veteriner hekimin görev yaptığını söyledi.

        Kurban Bayramı'yla hayvan hareketliliğinin arttığı bir döneme girildiğini belirten Gönç, şunları kaydetti:

        "Bu yoğunluğa bağlı olarak yürüttüğümüz hayvan hastalık ve zararlılarıyla mücadele programının sekteye uğramaması, hayvan hastalıklarının yayılmasının engellenmesi ve kontrolsüz hayvan hareketlerinin önlenmesi amacıyla hem üreticilerimize hem de kurbanlıklarını kesen vatandaşlarımıza önemli sorumluluklar düşmektedir. Öncelikle Bakanlığımızca onaylı mezbahanelerde ve Kurban Hizmetleri Komisyonunca belirlenen kesim yerlerinde hayvanlarımızı kestirebiliriz. Kesinlikle cadde, park ve sokak gibi kamusal alanlarda kesim yapılmamasına dikkat edilmelidir."

        Müdürlük olarak Kurban Bayramı için gerekli hazırlıkları tamamladıklarını ifade eden Gönç, "Mezbahanelerde 16 veteriner hekim bayram süresince görevlerinin başında olacak. Bu süre içinde teknik, hijyenik ve hayvan hastalıkları yönünden çalışmalarımızı yürüteceğiz. Kurban varlığımız açısından herhangi bir sıkıntımız bulunmamakta, yeterli stoğumuz mevcut. Bayram süresince ilimizde yaklaşık 3 bin büyükbaş ve 9 bin küçükbaş hayvanın kurbanlık olarak kesilmesini bekliyoruz. İlimizden de başta İstanbul, Bursa, Diyarbakır ve Mersin olmak üzere çevre illere kurbanlık sevkimiz söz konusu. Yaklaşık 50 bin büyük ve küçükbaş hayvan sevk edileceğini öngörüyoruz." diye konuştu.

        - "Hayvanlarımızın ağırlığı 400 ile 900 kilogram arasında değişiyor"

        Merkez'e bağlı Muratgören köyünde besicilik yapan Erdal Yalvarıcı da 2017'de Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu desteğiyle kurdukları işletmede her yıl İstanbul başta olmak üzere birçok kente kurban sevkiyatı yaptıklarını belirtti.

        Her bütçeye uygun büyükbaş hayvan bulundurduklarını bildiren Yalvarıcı, "250 büyükbaş hayvan besliyoruz. Hayvanlarımızın ağırlığı 400 ile 900 kilogram arasında değişiyor. İstanbul'un Avrupa Yakası'na sevkiyat yapıyoruz. İşimizi seviyoruz, ülkemize katma değer sağlıyoruz. Gençlerin bu alana yönelmesini ve proje üretmesini istiyoruz. Şu ana kadar yaklaşık 100 hayvan gönderdik, 150 civarında hayvanı da aralıklarla göndermeye devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Rasim Ozan Kütahyalı'nın ifadesi ortaya çıktı
        Rasim Ozan Kütahyalı'nın ifadesi ortaya çıktı
        Aynur'un hikayesi! Kemiklerini 21 yıl ev ev taşıdılar
        Aynur'un hikayesi! Kemiklerini 21 yıl ev ev taşıdılar
        Washington savaş hesabı yaparken Tahran zamana oynuyor
        Washington savaş hesabı yaparken Tahran zamana oynuyor
        Çin'den Trump'ın tarihi ziyaretine ilişkin açıklama
        Çin'den Trump'ın tarihi ziyaretine ilişkin açıklama
        Şampiyon sezonun son maçına çıkıyor!
        Şampiyon sezonun son maçına çıkıyor!
        DSÖ'den Ebola alarmı! "Halk sağlığı acil durumu oluşturuyor"
        DSÖ'den Ebola alarmı! "Halk sağlığı acil durumu oluşturuyor"
        ABD'nin uçak gemisi 11 ay sonra döndü
        ABD'nin uçak gemisi 11 ay sonra döndü
        Hangi takım ligden düşecek? İşte o ihtimaller
        Hangi takım ligden düşecek? İşte o ihtimaller
        FBI davayı çözemedi: Tarihe geçen uçak kaçırma
        FBI davayı çözemedi: Tarihe geçen uçak kaçırma
        Çernobil faciasının ardından hayalet kasabaya dönen Pripyat
        Çernobil faciasının ardından hayalet kasabaya dönen Pripyat
        Çıkan kavgada 3 kişiyi öldürdü
        Çıkan kavgada 3 kişiyi öldürdü
        Kırmızı halının pembe yıldızı
        Kırmızı halının pembe yıldızı
        Sevgilisiyle annesini izlemeye gitti
        Sevgilisiyle annesini izlemeye gitti
        Bursa'da otomobilde patronunun boğazını kesmişti
        Bursa'da otomobilde patronunun boğazını kesmişti
        Kuş seslerini dinlemek ruhumuza neden iyi gelir?
        Kuş seslerini dinlemek ruhumuza neden iyi gelir?
        Şanlıurfa'da tüyler ürperten olay
        Şanlıurfa'da tüyler ürperten olay
        Kuvvetli rüzgar ve sağanak yağmur alarmı!
        Kuvvetli rüzgar ve sağanak yağmur alarmı!
        İnce bağırsak nakliyle aylar sonra çok özlediği ekmeği yiyebildi
        İnce bağırsak nakliyle aylar sonra çok özlediği ekmeği yiyebildi
        İhtiyaç ve prestij meselesi
        İhtiyaç ve prestij meselesi
        Dursun Özbek 7 projeyi açıkladı!
        Dursun Özbek 7 projeyi açıkladı!

        Benzer Haberler

        Muş'ta kontrolden çıkan otomobil köprüden düştü: 2 yaralı
        Muş'ta kontrolden çıkan otomobil köprüden düştü: 2 yaralı
        Korkut'ta lise öğrencileri tarih yolculuğuna çıktı
        Korkut'ta lise öğrencileri tarih yolculuğuna çıktı
        Muş'ta köprüden düşen otomobildeki 1 kişi öldü
        Muş'ta köprüden düşen otomobildeki 1 kişi öldü
        Korkut'ta lise öğrencileri için gezi programı düzenlendi
        Korkut'ta lise öğrencileri için gezi programı düzenlendi
        Türk Veteriner Hekimleri Birliği bölge toplantısı Muş'ta yapıldı
        Türk Veteriner Hekimleri Birliği bölge toplantısı Muş'ta yapıldı
        Muş'ta takla atan otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
        Muş'ta takla atan otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı