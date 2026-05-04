        Haberler Yerel Haberler Muş Haberleri Muş'un rüzgarından yaklaşık 32 bin hanenin elektriği karşılanıyor

        İBRAHİM YALDIZ - Muş'ta devlet desteğiyle kurulan Kurtik Rüzgar Enerjisi Santralinde yapılan üretimle yaklaşık 32 bin hanenin elektrik ihtiyacı karşılanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.05.2026 - 11:53 Güncelleme:
        Kentte 2 bin 645 rakımlı Kurtik Dağı'nın zirvesine MBD Rüzgar Enerji Üretim AŞ tarafından geçen yıl 6 türbinden oluşan ve kurulu gücü 42 megavat olan rüzgar enerjisi santrali (RES) kuruldu.

        Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılması amacıyla hayata geçirilen proje kapsamında devlet desteğinden de yararlanılarak kurulan santralde kentin elektrik ihtiyacının önemli bir bölümü karşılanıyor.

        Rüzgar hızının uygun seviyelerde seyrettiği Kurtik Dağı zirvesinde 113 metre yüksekliğindeki kulelerde bulunan 81 metre uzunluğundaki kanatların dönmesiyle elde edilen enerji, iletim hatları üzerinden şebekeye aktarılıyor.

        Geçen yıldan bu yana faaliyet gösteren santralde üretilen elektrik, kentte yaklaşık 32 bin hanenin kullanımına sunuluyor.

        - "Santralimizde 25 kişilik deneyimli ekip görev yapıyor"

        Santral İşletme Müdürü Ömer Mustafa Yalçıner, AA muhabirine, kurdukları tesisin Muş'un tek rüzgar enerjisi santrali olduğunu söyledi.

        Yalçıner, Kurtik Dağı mevkisinde kurulan ve her biri 7 megavat kapasiteli 6 türbinden oluşan santralin, bölgenin yenilenebilir enerji potansiyelinin değerlendirilmesini sağlayan önemli bir yatırım olduğunu ifade etti.

        Santralin 2 bin 645 metre rakımda olması ve rüzgar verimliliği sayesinde 7 gün 24 saat elektrik enerjisi üretimi yapabildiklerini belirten Yalçıner, şöyle konuştu:

        "42 megavat kurulu gücümüz ile Muş bölgesinde yaklaşık 32 bin hanenin elektrik ihtiyacını karşılamaktayız. Ülkemizin enerji ihtiyacına katkı sunarken, temiz ve çevre dostu enerji üretimi gerçekleştiriyoruz. Rüzgar enerjisi sayesinde karbon salınımını azaltarak sürdürülebilir bir gelecek için önemli bir rol üstleniyoruz. Santralimizde 25 kişilik deneyimli ekip görev yapıyor. Bu ekip, işletme, bakım-onarım ve saha operasyonlarını titizlikle yürüterek türbinlerin maksimum verimle çalışmasını sağlıyor."

        Bölgede zorlu kış koşullarının hakim olduğunu ifade eden Yalçıner, şunları kaydetti:

        "Burası yaklaşık 6 ay yoğun kar yağışı ve tipinin etkili olduğu bir bölge. Ekip arkadaşlarımız büyük bir özveriyle çalışmalarını sürdürüyor. Kurtik Dağı gibi coğrafi açıdan zorlu bir bölgede faaliyet göstermek zaman zaman ulaşım ve operasyonel süreçlerde zorluklar doğurabiliyor ancak güçlü teknik altyapımız ve tecrübeli kadromuz sayesinde bu zorlukları etkin şekilde yönetiyoruz. Tesisimiz, yaklaşık 20 kilometre uzunluğundaki enerji nakil hatları üzerinden şebekeye güvenilir ve kaliteli enerji arzı sağlamaktadır."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Nisan ayı enflasyonu açıklandı
        Kira zam tavanı belli oldu
        Trump'ın İran sınavı
        İran'dan ABD'ye uyarı
        G.Saray'da rehavetin faturası ağır oldu
        Gelinini öldürmüştü! Kaynana vahşetinde tüm detaylar çıktı!
        Fenerbahçe'de transfer harekatı!
        Korkunç yangın! Yaşlı adam öldü!
        Süper Lig'de küme düşme hattı alev alev!
        Anne, baba ve 2 kız çocuğu... Bir aile artık yok!
        Oktay Çubuk'tan haber var
        Eski sevgiliden kanlı baskın! Yeni sevgili kâbusu yaşadı!
        "İntikam da sadakat de körlüğe yol açmamalı"
        Ünlü oyuncu sessiz sedasız evlendi
        Müstehcen VIP tuzak! 9 ayda 70 milyon TL'lik hesap hareketi!
        Dünyanın en sıra dışı yerleşimleri
        ABD'li firma 8 milyondan fazla ürününü geri çağırıyor
        Fransız görünümlü Çinliler geliyor
        Gerginliğe emniyet kemeri oluyor
        4 – 10 Mayıs haftalık burç yorumları
        Muş'ta açan ters laleler için sıkı koruma önlemi
        Muş'ta 'Ağlayan Gelin' için sıkı koruma: Koparana 700 bin TL ceza
        Muş'ta iki araç çarpıştı
        Muş'ta yeşeren meralar hayvan sürüleriyle şenlendi
        Muş'ta 8. Lale Festivali coşkuyla kutlandı
        Muş'ta "8. Lale Festivali" düzenlendi
