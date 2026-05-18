        Nevşehir Haberleri Alman Jens Peter, Nevşehir'de Müslüman olarak "Yusuf Efe" ismini aldı

        Alman vatandaşı Jens Peter Bormann, Nevşehir İl Müftülüğünde düzenlenen ihtida merasiminde "Yusuf Efe" adını alarak Müslüman oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.05.2026 - 18:29 Güncelleme:
        İl Müftülüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, İslamiyet'i araştıran Jens Peter Bormann, Müslüman olmaya karar vererek Nevşehir İl Müftülüğüne başvurdu.

        Müftülükte düzenlenen ihtida töreninde Kelime-i Şehadet getiren Bormann, "Yusuf Efe" ismini aldı.

        Türk kültürü ve Müslüman aile ortamını tanıdığını ve çok etkilendiğini ifade eden Yusuf Efe, Hristiyan inancında yaşadığı soru işaretlerinin kendisini araştırmaya sevk ettiğini belirtti.

        İl Müftü Vekili Mahmut Taşyapan tarafından Yusuf Efe'ye "İhtida Belgesi" verildi, Kur'an-ı Kerim ve çeşitli dini yayınlar hediye edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

