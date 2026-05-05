        Haberler Yerel Haberler Nevşehir Haberleri Doğu-Batı Dostluk ve İpek Yolu Rallisi Kapadokya etabı tamamlandı

        Almanya'da başlayan ve Nepal'de sonlanacak olan Doğu-Batı Dostluk ve İpek Yolu Rallisi'nin Kapadokya etabı tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.05.2026 - 13:56 Güncelleme:
        Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı ile TÜVTÜRK'ün katkılarıyla 27 Nisan'da Almanya'da başlayan Doğu-Batı Dostluk ve İpek Yolu Rallisi'ne katılan grup Nevşehir'e ulaştı.

        Organizasyonun Türkiye etabı kapsamında, İstanbul ve Ankara ve Aksaray'ın ardından katılımcılar Göreme beldesine ulaştı. Peribacaları ile kaplı güzergahta ilerleyen katılımcılar, Kılıçlar ve Aşk Vadisi'nde kendilerine eşlik eden jandarma ekipleri ile fotoğraf çektirdi.

        Doğu-Batı Dostluk ve Barış Rallisi Derneği Başkanı Nadir Serin, gazetecilere, etkinliğin 19 ülkedeki 64 şehri ve yaklaşık 19 bin kilometrelik parkuru kapsadığını söyledi.

        Katılımcıların rotadaki kültürleri tanıma fırsatı elde ettiğini kaydeden Serin, şöyle konuştu:

        "Dünyada iki medeniyet var, doğu ile batı medeniyet. Türkiye de bu iki medeniyetin köprüsü. Savaşların olduğu bir dünyada böyle projelerin dünya barışına katkı sağlayacağına inanıyorum. Politikacıların yapamadığını sivil toplum örgütlerinin yapabileceğini hissediyorum, inanıyorum. Önemli olan insanların birbirlerini tanımaları ve ön yargılarını kaldırmalarıdır. Bu etkinlik dünyanın en uzun rallisi. Araçlarımızı gören vatandaşlar, 'Siz bu araçlarla mı Nepal'e kadar gideceksiniz?' diyor. Bizim için önemli olan aracın markası, modeli değil. Önemli olan bizim aracımıza yaptığımız bakım ve araçlarımızın bizi sevmesidir."

        Ralliye Sırbistan'dan katılan Ana Jankovic ise etkinlikte yer almanın heyecanını yaşadığını ifade ederek, "Türkiye'ye 11. kez gelmiş oldum. Ralli organizasyonuna böyle bir deneyim yaşattıkları için teşekkür ediyorum. İstanbul ve Ankara'nın ardından Kapadokya'da mola verdik. Yolculuk çok keyifli." diye konuştu.

        Polonya'dan katılan Agneiszka Trolese de güzergahta farklı şehirleri görme ve tanıma imkanı bulduklarını anlatarak, "Bu kadar çeşitliliği bir arada görmek harika. İstanbul'u çok seviyorum ve bence dünyanın en canlı şehri. Kapadokya ise benim en sevdiğim turizm bölgesi. Kapadokya dünyada eşi olmayan benzersiz bir yer." ifadelerini kullandı.

        Ralli, Adıyaman'da Nemrut Dağı, Bitlis'te Ahlat ilçesi, Erzurum'da Palandöken Dağı ve Kars'ta Ani Harabeleri güzergahı üzerinden devam edecek.

        Türkiye etabının ardından İran ve Türkmenistan üzerinden ilerleyerek Orta Asya rotasını takip edecek ralli, yaklaşık 1,5 ay sonunda 19 bin kilometre yol katedip, yaklaşık 7 bin metre rakımlı Nepal'de son bulacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

