        Haberler Yerel Haberler Nevşehir Haberleri Emniyet Genel Müdürlüğüne atanan Fidan için uğurlama programı düzenlendi

        Emniyet Genel Müdürlüğüne atanan Nevşehir Valisi Ali Fidan, düzenlenen programla kentten uğurlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2026 - 16:01 Güncelleme:
        Valilik önünde düzenlenen programda konuşan Fidan, görev yaptığı süre boyunca kente fayda sunabilmek amacıyla gayret gösterdiklerini söyledi.

        Nevşehir'den güzel anılarla ayrıldığını belirten Fidan, şöyle konuştu:

        "Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Sayın İçişleri Bakanımızın tensipleriyle Emniyet Genel Müdürü olarak atanmış bulunuyorum. Bugün saat 17.00 itibarıyla da görevime başlayacağım. Yaklaşık 2,5 yıldır Nevşehir Valisi olarak çalışmanın, vatandaşlarımıza hizmet etmenin onurunu, gururunu yaşadım. Nevşehir'i eşimle birlikte sevdik. Burada çok güzel hatıralar, dostluklar, güzellikler biriktirdik. Çok güzel geri dönüşleri aldık. Nevşehir'imizin her bir köşesinde, ilçesinde, beldesinde, köyünde çok güzel dostluklar, sevgiler, iyilikler, güzellikler bulduk. Mesai arkadaşlarımızla birlikte bize emanet edilen hizmet bayrağını daha yukarılara çıkartmanın gayreti içerisinde olduk. Nevşehir'den bedenen ayrılıyor olsak da kalbimizin bir kısmı, gönlümüz, hatıralarımız bu şehirde olacak."

        Vatandaşlar ve personelden helallik isteyen Fidan, Belediye Başkanı Rasim Arı, Nevşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birlik Başkanı Mehmet Pınarbaşı ile jandarma personelinin verdiği hediyeleri kabul etti.

        İl protokolü, ilçe ve belde belediye başkanları, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri, mahalle ve köy muhtarları, esnaf ve vatandaşların katıldığı uğurlama programında, sıcak hava balonu sepetleri ile valilik önüne gelen pilotlar da Fidan'ı brülörü ateşleyerek selamladı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

