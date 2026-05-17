        Haberler Yerel Haberler Nevşehir Haberleri Fener Rum Patriği Bartholomeos Nevşehir'de pazar ayinine katıldı

        Fener Rum Patriği Bartholomeos, Nevşehir'in Derinkuyu ilçesindeki Üzümlü Kilise olarak da bilinen tarihi Aziz Theodoros Trion Kilisesi'nde düzenlenen pazar ayinine katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.05.2026 - 13:34 Güncelleme:
        İncil'den bazı bölümlerin okunduğu 3 saat süren ayine, yurt içi ve dışından yaklaşık 100 Ortodoks katıldı.

        Ayinden sonra konuşan Patrik Bartholomeos, misafirperverliği için Türk halkına teşekkür ederek, şunları kaydetti:

        "Ayinin gerçekleştirilmesi için gerekli izni lütfedip veren İçişleri Bakanlığı ve yerel makamlara canı gönülden şükranlarımızı arz ederiz. Eminiz ki bu ziyaretimiz yurt dışından gelen misafirlerimize çok güzel hatıralar oluşturacak ve müspet intibalarla memleketimizden ayrılacaklar ve Türkiye'nin birer elçisi olacaklar. Yaklaşan Kurban Bayramı'nız münasebetiyle sevgili Müslüman kardeşlerimize sıhhat, afiyet ve Yüce Allah'ın bütün nimetlerini diliyorum."

        Ayinde, Arnavutluk Başpiskoposu John ile Ortodoks din adamları da yer aldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

