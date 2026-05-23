        Nevşehir Haberleri Kapadokya'da Kurban Bayramı tatilinde 3 bin 650 personel görev başında olacak

        Kapadokya'da Kurban Bayramı tatilinde 3 bin 650 personel görev başında olacak

        Nevşehir'de Kurban Bayramı dolayısıyla alınan tedbirler kapsamında kent genelinde 3 bin 650 personelin görev yapacak.

        Giriş: 23.05.2026 - 10:26 Güncelleme:
        Vali Hüseyin Kök, Valilik Fuaye Alanı'nda düzenlediği basın toplantısında, vatandaşların Kurban Bayramını tebrik etti.

        Tatilini Kapadokya'da geçirmek üzere kente gelecek turistlerin ziyaretlerini kolaylaştırmak amacıyla çeşitli tedbirlerin alındığını belirten Kök, şöyle konuştu:

        "Kamu kurum ve kuruluşlarımız arasında güzel bir koordinasyon sağlandı ve sahada etkin olarak arkadaşlarımız çalışmaya başladı. Bayram boyunca kesintisiz hizmet verebilmek amacıyla ekiplerimizi görevlendirdik. Emniyet ve jandarma teşkilatımız 1831 personel ve 218 araçla, İl Göç İdaresi Müdürlüğümüz 12 personel ve 2 araçla, AFAD ekiplerimiz 14 arama kurtarma personeli ve 4 araçla, İl Sağlık Müdürlüğümüz 1342 personel ve 29 araçla, 112 Acil Çağrı Merkezi 30 personel ve 1 araçla, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüz ise 421 personel ve 10 araçla 24 saat esasına göre görev yapacak. Nevşehir'imizin sahip olduğu güçlü turizm potansiyelinden dolayı 9 günlük bayram tatilinde turistlerimizin şehrimize ve Kapadokya'ya rağbet edeceğini öngörüyoruz. Kapadokya'ya gelen turistlerin huzur ve güven içerisinde bayramlarını geçirmelerini arzu ediyoruz."

        Kök, seyahat için yola çıkacak sürücülere de trafik kurallarına uymalarını tavsiye etti.

        Vali Kök'e, basın toplantısında İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Çelik ile İl Emniyet Müdür Yardımcısı Serdar Esin de eşlik etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Mutlak butlan kararı sonrası CHP'deki yeni gelişmeler
