Kapadokya'daki müze ve ören yerlerinde bayram tatilinde 147 bin 571 ziyaretçi ağırlandı

Kapadokya bölgesindeki müze ve ören yerlerine, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde 147 bin 571 kişi giriş yaptı.



Tarihi, kültürel ve doğal zenginlikleri ile UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Kapadokya'da, 23-31 Mayıs tarihleri arasındaki Kurban Bayramı tatilinde ziyaretçi yoğunluğu yaşandı.



Peribacaları ve doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadileri, yer altı şehirleri, kayadan oyma tarihi mekanlarının yanı sıra çeşitli tur aktiviteleri ile ziyaretçilerinin ilgisini çeken bölge, bayram tatilinde de ülke genelinde en çok tercih edilen turizm merkezleri arasında yer aldı.



Bayram tatilinde bölgedeki konaklama tesislerinde doluluk oranı yüzde 90'ı aşarken, müze ve ören yerlerinde de hareketlilik yaşandı.





İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerine göre, 9 günlük tatilde bölgedeki müze ve ören yerlerine 147 bin 571 kişi giriş yaptı.



Tatilde, 39 bin 194 ziyaretçi ile Göreme Açık Hava Müzesi, 32 bin 639 ziyaretçi ile Paşabağları Örenyeri ve 27 bin 956 ziyaretçi ile Kaymaklı Yeraltı Şehri en çok ilgi gören turizm merkezleri oldu.



