        Kurban Bayramı tatilinde Kapadokya'daki tesislerde tam doluluk bekleniyor

        BEHÇET ALKAN - Kurban Bayramı tatili dolayısıyla Kapadokya'daki tesislerde doluluk oranının yüzde 100'e ulaşması bekleniyor.

        Giriş: 22.05.2026 - 11:10 Güncelleme:
        Türkiye'nin tarihi, kültürel ve doğal zenginlikleriyle bilinen UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Kapadokya'daki tesislerde 23-31 Mayıs tarihlerini kapsayan Kurban Bayramı tatili öncesi rezervasyon hareketliliği yaşanıyor.

        Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkan Başdanışmanı ve turizmci Talip Aldemir, AA muhabirine, havaların yağışlı olması nedeniyle insanların sahil turizminden ziyade kültür turizmine yöneldiğini söyledi.

        Bu nedenle yüzde yüzleri yakalayacak bir doluluğu öngördüklerini ifade eden Aldemir, Kapadokya'da peribacalarıyla kaplı coğrafyanın bahar aylarında yeşile bürünmesinin ziyaretçiler için keyifli manzara oluşturduğunu dile getirdi.

        Aldemir, bayram tatilinde yerli misafirleri ağırlayacak olmanın sevincini yaşadıklarını belirtti.

        - "Her bütçeye uygun otelimiz mevcut"

        Bayram tatilinde günübirlik ziyaretçilerle beraber bölgede yaşanması beklenen yoğunlukla ilgili gerekli tedbirlerin de alınması için çeşitli çalışmalar yürütüldüğünü kaydeden Aldemir, şöyle konuştu:

        "Kapadokya'nın balon turları, vadi yürüyüşleri, ATV ve at turlarının hem aileler ve bireysel gelenler için hem de kitle turizmiyle gelen turistler için en güzel dönemlerinden biri. Bayramda 9 günlük tatille iyi bir yoğunluk bekliyor, gelenlere de iyi bir hizmet sunacağımızı düşünüyorum. Tatil dönemlerinde trafik yoğunluğumuz oluyor. Bununla ilgili belediyelerimiz ilgili çalışmalarını sürdürüyor. Kapadokya biliyorsunuz birçok medeniyete ev sahipliği yapmış, birçok kültürün yaşandığı, dünyada eşi benzeri olmayan bir bölgemiz. Her bütçeye uygun otelimiz mevcut. Mağara ve taş konseptindeki otellerimiz ile klasik yıldızlı otellerimiz var. Misafirlerimizin tercihlerine göre her bütçe ve konseptte otellerimiz mevcut. Şu anda yüzde 80'lerin üzerinde bir doluluğumuz var. Gelmek isteyen misafirlerimize hala yer mevcut."

        Kapadokya Otelciler ve Turistik İşletmeciler Derneği (KAPTİD) Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Sucu da bölgenin önceki yıllarda olduğu gibi bu yılki bayram tatillerinde de ilgi gördüğünü söyledi.

        Bölgedeki tesislerde yoğunlukla ilgili son hazırlıkların yapıldığını anlatan Sucu, "Şu anda yüzde 80 seviyesinde doluluk var ama son dakika rezervasyonlarıyla yüzde 100 doluluğa ulaşacağımıza inanıyorum. Bayramda konaklamanın dışında ziyaretçilerimizin eğlenebileceği Türk geceleri başta olmak üzere uygun hava koşulu olması durumunda balon turu ve diğer sportif faaliyetlerimizle Kapadokya ziyaretçilerini beklemektedir." ifadelerini kullandı.

        Bölgede faaliyet sürdüren bir oteller grubunun genel müdürü Seçkin Özerler ise bayram tatillerinin yerli turistler için turizm merkezlerinde dinlenme fırsatı sunduğunu dile getirdi.

        Kapadokya'nın bayram tatillerinde ilgi çeken gözde turizm bölgesi olduğunu vurgulayan Özerler, "Kurban Bayramı tatili için güzel geri dönüşler alıyoruz. Tarih ilerledikçe rezervasyonlarımızın daha da artacağını düşünüyoruz. Kapadokya, çok fazla aktivitenin olduğu, kültürel ve tarihi birçok görülecek yerin olduğu çok önemli bir destinasyon. Özellikle bayram ve yılbaşı gibi özel günlerde yerli misafirlerimiz her zaman olduğu gibi ilgi gösteriyor." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

