Nevşehir Belediyesinden çocuklara 23 Nisan etkinliği

Nevşehir Belediyesi tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.



Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında belediyece gerçekleştirilen etkinlikte, çocuklar eğlenceli vakit geçirdi.



Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi bahçesindeki programda, dans gösterileri, çocuk tiyatroları, yüz boyama etkinliği yapıldı.



Etkinlikte, belediye görevlileri tarafından çocuklara hediye dağıtıldı.



Öte yandan, belediye tarafından "İlkokullar Arası Halı Saha Futbol Turnuvası" düzenlendi.



Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen turnuva, NEVNAR Spor Tesislerinde yapıldı.



6-10 yaş arası çocukların yer aldığı takımların müsabakasında, birinciliği 19 Mayıs İlkokulu, ikinciliği Kaymaklı İlkokulu, üçüncülüğü ise Altınyıldız İlkokulu elde etti.



Dereceye giren takım ve sporculara, kupa ve madalyaları Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı tarafından verildi.

