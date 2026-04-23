Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Nevşehir Haberleri Nevşehir Belediyesinden çocuklara 23 Nisan etkinliği

        Nevşehir Belediyesinden çocuklara 23 Nisan etkinliği

        Nevşehir Belediyesi tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2026 - 16:42 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında belediyece gerçekleştirilen etkinlikte, çocuklar eğlenceli vakit geçirdi.

        Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi bahçesindeki programda, dans gösterileri, çocuk tiyatroları, yüz boyama etkinliği yapıldı.

        Etkinlikte, belediye görevlileri tarafından çocuklara hediye dağıtıldı.

        Öte yandan, belediye tarafından "İlkokullar Arası Halı Saha Futbol Turnuvası" düzenlendi.

        Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen turnuva, NEVNAR Spor Tesislerinde yapıldı.

        6-10 yaş arası çocukların yer aldığı takımların müsabakasında, birinciliği 19 Mayıs İlkokulu, ikinciliği Kaymaklı İlkokulu, üçüncülüğü ise Altınyıldız İlkokulu elde etti.

        Dereceye giren takım ve sporculara, kupa ve madalyaları Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı tarafından verildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, çocuklarla bir araya geldi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, çocuklarla bir araya geldi
        TBMM'de 23 Nisan özel oturumu
        TBMM'de 23 Nisan özel oturumu
        Trump: Hürmüz'e mayın döşeyen gemiler vurulacak
        Trump: Hürmüz'e mayın döşeyen gemiler vurulacak
        Devlet erkanı Anıtkabir'de
        Devlet erkanı Anıtkabir'de
        23 Nisan kutlu olsun!
        23 Nisan kutlu olsun!
        Yusuf Tekin Anıtkabir'de
        Yusuf Tekin Anıtkabir'de
        F.Bahçe’den TFF'ye Osimhen başvurusu!
        F.Bahçe’den TFF'ye Osimhen başvurusu!
        "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun"
        "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun"
        Aslantepe'de temel atıldı!
        Aslantepe'de temel atıldı!
        Çiftçi okullarda alınacak önlemleri açıkladı
        Çiftçi okullarda alınacak önlemleri açıkladı
        G.Saray'dan çok sert Yasin Kol tepkisi!
        G.Saray'dan çok sert Yasin Kol tepkisi!
        Fenerbahçe'den Galatasaray'a yanıt!
        Fenerbahçe'den Galatasaray'a yanıt!
        Ferdi Atuner'e veda
        Ferdi Atuner'e veda
        Arda Güler'den kötü haber!
        Arda Güler'den kötü haber!
        Doğum izninde ne değişti?
        Doğum izninde ne değişti?
        Dünya Kupası için İran yerine İtalya önerisi!
        Dünya Kupası için İran yerine İtalya önerisi!
        Uzaydan gelen 72 saniyelik sır!
        Uzaydan gelen 72 saniyelik sır!
        Yeni hobi bahçesi düzenlemesi: Üretiyorsan kal, rant içinse git
        Yeni hobi bahçesi düzenlemesi: Üretiyorsan kal, rant içinse git
        Eski eşine göndermede bulundu
        Eski eşine göndermede bulundu
        Kansere yakalandı
        Kansere yakalandı

        Benzer Haberler

        Nevşehir'de gazeteciler termal tesisleri gezdi
        Nevşehir'de gazeteciler termal tesisleri gezdi
        23 Nisan'da gökyüzü boş kaldı
        23 Nisan'da gökyüzü boş kaldı
        Balon turunun perde arkasındaki kahramanlar: Yer ekibi
        Balon turunun perde arkasındaki kahramanlar: Yer ekibi
        Nevşehir'de otel havuzunda hareketsiz bulunan çocuk yaşam mücadelesini kayb...
        Nevşehir'de otel havuzunda hareketsiz bulunan çocuk yaşam mücadelesini kayb...
        Nevşehir'de park halindeki minibüs yandı
        Nevşehir'de park halindeki minibüs yandı
        Nevşehir'de park halindeki minibüs alev alev yandı
        Nevşehir'de park halindeki minibüs alev alev yandı