Nevşehir'de "11. Gençler Arası Kültür ve Sanat Yarışması İç Anadolu Bölge Finali" yapıldı

Nevşehir'de, "11. Gençler Arası Kültür ve Sanat Yarışması İç Anadolu Bölge Finali" gerçekleştirildi.



Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinden (NEVÜ) yapılan yazılı açıklamaya göre, Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen "11. Gençler Arası Kültür ve Sanat Yarışması İç Anadolu Bölge Finali" NEVÜ Vali Şinasi Kuş Kültür ve Kongre Merkezi'nde yapıldı.



Yarışmada, Türk müziği kategorisinde birinci Eskişehir'den Beyza Ozan, ikinci Konya'dan Baran Hacar ve üçüncü Ankara'dan Berivan Kaya oldu.



Popüler müzik kategorisinde ise birinci Karaman'dan Cemal Akgün, ikinci Kırıkkale'den İnci Nurbanu Çelik ve Ankara'dan katılan Melike Özdemir ise üçüncü oldu.



Derece elde ederek Türkiye finallerine katılma hakkı elde edenlere ödülleri, Gençlik Organizasyonları Daire Başkanı İsmail Çakıroğlu ile NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin tarafından verildi.

