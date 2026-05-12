Nevşehir'de ağıla girdiği değerlendirilen kurt 40 koyunu telef etti

Nevşehir'de ağıla giren bir kurdun saldırısına uğradığı iddia edilen 40 küçükbaş hayvan telef oldu.



Acıgöl ilçesi İnallı köyünde besicilik yapan İsa Özhan, sabah saatlerinde ağıla girdiğinde sahibi olduğu 40 küçükbaş hayvanı telef halde buldu.



İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince ağılda yapılan zarar tespit çalışmalarının ardından hayvanlar muhtarlıkça boş bir arazide açılan çukura gömüldü.



Hayvanların kurt saldırısı sonucu telef olduğu değerlendiriliyor.

