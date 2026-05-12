Nevşehir'de ağıla girdiği değerlendirilen kurt 40 koyunu telef etti
Nevşehir'de ağıla giren bir kurdun saldırısına uğradığı iddia edilen 40 küçükbaş hayvan telef oldu.
Nevşehir'de ağıla giren bir kurdun saldırısına uğradığı iddia edilen 40 küçükbaş hayvan telef oldu.
Acıgöl ilçesi İnallı köyünde besicilik yapan İsa Özhan, sabah saatlerinde ağıla girdiğinde sahibi olduğu 40 küçükbaş hayvanı telef halde buldu.
İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince ağılda yapılan zarar tespit çalışmalarının ardından hayvanlar muhtarlıkça boş bir arazide açılan çukura gömüldü.
Hayvanların kurt saldırısı sonucu telef olduğu değerlendiriliyor.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.