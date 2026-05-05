        Haberler Yerel Haberler Nevşehir Haberleri Nevşehir'de çöken istinat duvarı, öndeki apartmanda hasar oluşturdu

        Nevşehir'de çöken istinat duvarı, öndeki apartmanda hasar oluşturdu

        Nevşehir'de yağış sonrası bir inşaatın istinat duvarının öndeki apartmana doğru çökmesi sonucu hasar oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.05.2026 - 07:36 Güncelleme:
        Esentepe Mahallesi Şafak Sokak'taki bir inşaatın istinat duvarı çökerek öndeki apartmanın bazı dairelerinin duvarlarının yıkılmasına neden oldu.

        İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

        Ekipler güvenlik şeridi çekerek bölgede önlem aldı. Risk altındaki 3 katlı apartman ve özel anaokulu tahliye edildi.

        Bina sakinlerinden Sabit Işık, gazetecilere, gece gürültüyle uyandığında yıldırım düştüğünü sandığını, kontrol ettiğinde dairesinin duvarının yıkılmış olduğunu gördüğünü anlattı.

        Binadakilerin korku ve panik yaşadığını belirten Işık, "Binanın üzerimize yıkıldığını sandım ama bina değil istinat duvarıymış. Karşı komşuyla, bizim duvarlarımızı yıktı. Binanın üzerimize gelmesi de her an için yakın. Şu durumda korku içindeyiz. Diğer daireler binayı boşalttı. Benim hanım engelli olduğu için gidemedik bir tarafa, oturuyoruz." diye konuştu.

        Abdullah Çıkrıkçı ise daha önce çeşitli kurumlara şikayetçi olduklarını ifade ederek, "Sabaha karşı büyük bir gürültüyle uyandık. Baktık arkadaki duvar çökmüş. Tüm apartman sakinleri aşağıya indik. Polisler geldi. Karanlıktı, ortalık aydınlandığında her şey daha çok ortaya çıktı." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Yürek yakan son fotoğraf! Hamile anne ve baba tedaviye alındı...
        Sağanak yağmur ve karla karışık yağmur bekleniyor
        Mazıdağı'na 220 milyon $'lık yatırım
        Galatasaray'dan Sacha Boey kararı!
        Kurban Bayramı tatili 9 güne çıktı
        Sahnelere geri dönüyor
        ABD Başkanı Trump'tan İran'a dair açıklamalar
        Modern dünyanın yeni salgını: Hedonik açlık nedir?
        İran'dan ABD'ye "Özgürlük Projesi" uyarısı
        Starmer: İttifaklar içinde bir gerilim var
        BAE'de hava savunma devrede
        Yıllar sonra gelen itiraf
        G.Saray'da rehavetin faturası ağır oldu
        Kıskançlık kavgası can aldı!
        Fenerbahçe nerede yanlış yapıyor?
        CENTCOM: ABD bayraklı iki gemi Hürmüz'den geçti
        İran basını: ABD savaş gemisi vuruldu
        Gayrimenkul satışında toparlanma
        GameStop eBay'i almak istiyor!
        Nisan ayı enflasyonu açıklandı
