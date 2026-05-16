Nevşehir'de devrilen motosikletin sürücüsü öldü

Nevşehir'in Avanos ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu sürücüsü hayatını kaybetti. Burak Ayan idaresindeki 38 GF 869 plakalı motosiklet, Çevre Yolu'nda kontrolden çıkarak devrildi. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde sürücünün yaşamını yitirdiği belirlendi. Sürücünün cenazesi, incelemenin ardından Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

