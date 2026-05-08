        Nevşehir'de dünürünü silahla öldüren sanığın yargılanması sürdü

        Nevşehir'de dünürünü silahla öldüren sanığın yargılanması sürdü

        Nevşehir'in Kozaklı ilçesinde dünürünü silahla öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2026 - 15:25 Güncelleme:
        Nevşehir 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Suat Ünal ile taraf yakınları ve avukatları katıldı.

        Sanık Ünal, savunmasında, maktul Mehmet Özşahin ile tartıştıklarını, olayın bu aşamaya gelmesinden dolayı üzüntü duyduğunu ve pişman olduğunu söyledi.

        Taraf avukatlarını dinleyen mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı 15 Mayıs'a erteledi.

        - Olay

        Kozaklı ilçesinde 26 Ağustos 2025'te Suat Ünal (79), aralarında husumet bulunan dünürü Mehmet Özşahin'i (73) pompalı tüfekle öldürmüş, gözaltına alınan şüpheli tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
