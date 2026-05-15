        Nevşehir'de düzenlenen "5. Kapadokya Gastronomi Festivali" başladı

        Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Mustafapaşa beldesinde "5. Kapadokya Gastronomi Festivali" gerçekleştiriliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2026 - 18:35 Güncelleme:
        Valilik himayesinde, Kapadokya Üniversitesi (KÜN) ev sahipliğinde "Yerel miras, yıldızlı sofralar" temasıyla düzenlenen etkinlik, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Kapadokya'nın mutfak kültürünü, yerel üretim birikimini ve gastronomi hafızasını geniş kitlelere ulaştırmak amacıyla gerçekleştirilen etkinlikte, festivalin tanıtım filmi izlendi.

        Vali Hüseyin Kök, programdaki konuşmasında, etkinliğin bölgesel zenginliğin tanıtımına katkı sunacağına inandığını söyledi.

        Her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turistin ağırlandığı Kapadokya'da gastronominin öne çıkarılmasının kıymetli olduğunu kaydeden Kök, şöyle konuştu:

        "Bu festival, yöresel lezzetlerin sergilendiği bir platform olmanın yanı sıra tarladan sofraya uzanan emeğin, tarımsal üretimin ve yerel kalkınmanın en somut göstergesidir. Toprağımızı işleyen çiftçilerimizin, üretime katma değer sağlayan kadın kooperatiflerimizin ve geleneksel mutfağımızı yaşatan şeflerimizin bu süreçte rol alması ilimiz açısından son derece kıymetlidir. Sahip olduğumuz inanç, doğa ve kültür mirası potansiyelini gastronomi turizmiyle birleştirerek ilimizin turizmdeki marka değerini daha da ileriye yükseltmeyi hedefliyoruz."

        AK Parti Nevşehir Milletvekili Süleyman Özgün de bölgenin kadim kültürel mirası içinde gastronominin de önemli yer tuttuğunu dile getirerek, "Festival, bölgenin binlerce yıllık mutfak kültürünü, yerel ürünlerini, kadim tariflerini ve köklü bağcılık geleneğini sürdürebilirlik anlayışı ve çağdaş gastronomi vizyonuyla harmanlayarak geleceğe taşıma tutkumuzun güçlü bir yansımasıdır. Toprağın bereketini, emeğin değerini ve kültürel mirasımızı aynı sofrada buluşturan festival, Kapadokya'mızın eşsiz lezzet hikayesini dünyaya anlatan önemli bir buluşmadır." diye konuştu.

        - "Gastronomi turizmini geliştirmek, tanıtmak ve pazarlamak zorundayız"


        AK Parti Nevşehir Milletvekili Emre Çalışkan ise gastronomi turizminin Kapadokya'da turistlerin konaklama gün sayısının artmasını sağlayacağını kaydetti.

        Bölgeye gelen bir turistin ortalama iki gün kalıp tekrar kendi memleketine döndüğünü belirten Çalışkan, "İşte bu ortalamayı artırabilmemiz için Kapadokya'da en önemli turizm dallarından biri olan gastronomi turizmini geliştirmek, tanıtmak ve pazarlamak zorundayız. Bu noktada Kapadokya Üniversitesi beşinci kez düzenlediği bu etkinlikle üzerine düşeni fazlasıyla yapıyor." ifadesini kullandı.

        KÜN Rektörü Prof. Dr. Hasan Ali Karasar da üniversite olarak bölge turizmine farklı alanlarda hizmet sunma gayretinde olduklarını söyledi.

        Yürütülen çalışmaların bölgenin geleceği açısından değerli olduğunu ifade eden Karasar, şunları kaydetti:

        "Festival boyunca yerel üretici pazarlarından gastronomi panellerine, söyleşilerden yemek yarışmalarına, lezzet rotalarından sürdürülebilirlik eksenli etkinliklere kadar çok zengin bir içerik sizleri bekliyor. Faaliyetimizin temel yaklaşımının yalnızca lezzet değil, aynı zamanda düşük karbon ayak izi, yerel üretim, kültürel süreklilik ve sürdürülebilirlik olduğunu özellikle vurgulamak isterim. Hepimiz çok iyi biliyoruz ki gastronomi sadece iyi yemek yapmak değil, daha çok toprağımızı, vatanımızı korumak, üreticiyi yaşatmak, kültürü geleceğe taşımak ve insanları, hepimizi aynı sofrada buluşturabilmektir."

        Konuşmaların ardından katılımcılar alanda kurulan yerel üretici pazarı ile yöresel lezzet stantlarını gezdi.

        Vali Kök, vatandaşlara festival için hazırlanan çorba dağıtımına da katıldı.

        Festival, yarın sona erecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Manavgat Belediyesine yönelik 'rüşvet' davasında karar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkistan'da konuştu
        CANLI | Galatasaray 26. şampiyonluğunu kutluyor
        Bakan Şimşek: Yeni vergi planı yok
        Yoğun bakıma alındı
        Öğrenci servisi devrildi! Can kayıpları ve yaralılar var!
        15 yaşındaki çocuğun öldüğü bıçaklı kavga kamerada
        Yabancı geri döndü, açık kapandı
        Trump: İran nükleer programını 20 yıl boyunca askıya almalı
        "Akil insan olmak istemiyorum, icraat yapıyorum!"
        İran: Amerikalılara hiç güvenmiyoruz
        Abdulbaki 16 yaşındaydı... 4. çocuk katil vakası!
        Ülkesinin ilk milyarder sporcusu oldu
        Kurban parasını çıkarmak için gelmişti, alacak meselesinde öldürüldü
        CIA'den Küba'ya sürpriz ziyaret
        Kongre iptal davası, Ankara ile birleştirilebilir
        Özel, iddialara yanıt verdi
        En iyi Türk yemekleri sıralandı! Listenin birincisi şaşırttı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Pensura 2026 raporunda neler var?

        Nevşehir'de dünürünü silahla öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet ve 16 y...
        Dünürünü öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet ve 16 yıl hapis cezası
        Havalimanına ait tabanca ve mermi çalan hırsızlar yakalandı
        Kayseri, Nevşehir ve Yozgat'ta engelliler bir günlük temsili askerlik yaptı
        NEVÜ Rektörü Aktekin'den Vali Kök'e hayırlı olsun ziyareti
        Özel ihtiyaç gençler için temsili askerlik heyecanı