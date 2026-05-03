        Haberler Yerel Haberler Nevşehir Haberleri Nevşehir'de Emniyet Genel Müdürü Fidan için veda yemeği düzenlendi

        Nevşehir'de Emniyet Genel Müdürü Fidan için veda yemeği düzenlendi

        Nevşehir'de, Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan için veda etkinliği gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.05.2026 - 21:52 Güncelleme:
        Nevşehir Valisi iken geçen hafta, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararla, Emniyet Genel Müdürlüğü görevine atanan Fidan için Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası hizmet binasında veda yemeği düzenlendi.

        Fidan, burada yaptığı konuşmada, valilik görevi boyunca kente hizmet etmenin onurunu yaşadığını belirtti.

        Her görevin geçici olduğunu ifade eden Fidan, şöyle konuştu:

        "Nevşehir'i memleketimiz bilip güzel dostlar edindik. Güzel anılarla buradan ayrılıyoruz. Ama her görevin bir sonu var. Bizim için önemli olan görevleri devrettiğimizde güzel anılmaktır. Bu her kamu görevlisinin en büyük arzudur. Nevşehir'de görev yaptığımız süre boyunca iki şeye dikkat ettik. Birincisi, kapımız tüm vatandaşlarımıza açıktı. Hiçbir zaman ulaşılamaz duvarlar örmemeye gayret ettik. Gelen hiç kimseyi geri çevirmeme prensibiyle çalıştık. İkincisi ise Nevşehir'de devletin bütün kurumlarını uyum içinde çalıştırmayı öncelik olarak saydık. Elimizden geldiğince bize emanet edilen hizmet bayrağını daha yukarılara taşıma gayreti içerisinde olduk. Kalbimiz burada, Nevşehir'in her bir meselesini bizim meselemiz olmasının bilinciyle ayrılıyoruz."

        Programa, AK Parti Nevşehir milletvekilleri Süleyman Özgün, Emre Çalışkan, MHP Grup Başkanvekili, Nevşehir Milletvekili Filiz Kılıç, daire amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, iş insanları ile vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        "Süper hücre" fırtınası!
        Şarampole devrildi! 4 ölü, 15 yaralı
        Durakta felaket! Otobüs bekleyen mühendis canından oldu!
        Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nda zafer Berwick'in!
        Okul saldırısından bir kahreden haber daha!
        Galatasaray'da orta saha için rota İtalya!
        İran'dan Trump'a: Seçim yapmalı
        Ev yangınında facia! 1 bebek hayatını kaybetti!
        Suç, para ve bahis: Küresel sistemin anatomisi bu kitapta
        Bayram tatili 9 güne çıkacak mı?
        Asker eğlencesi kanlı bitti
        Pek çok evde var! Dikkat akciğerde kalıcı hasar yapabilir!
        "Keşkelerle dolu bir sezon!"
        "Futbolla şaka olmaz!"
        Yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
        ABD'de Almanya kararına ilişkin: "Son derece endişeliyiz"
        Ücretsiz konsere milyonlar akın etti
        Uzmanlar ünlüleri uyarıyor
        Aşk iddialarına sessiz kaldı
        Bir çocuk ve bir şempanze kardeş gibi büyütüldü
