Nevşehir'de gazeteciler termal tesisleri gezdi

Nevşehir'in şifalı kaplıcalarıyla bilinen Kozaklı ilçesindeki termal turizmin tanıtılması amacıyla gazetecilere yönelik bilgilendirme programı düzenlendi.



İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce gerçekleştirilen etkinlikte, kentteki gazeteciler ilçedeki termal tesisleri gezdi.



Daha sonra Kaymakamlık binasını ziyaret eden gazetecilere, Kozaklı Kaymakamı Uğur Savaş, Kozaklı Termal Birliği (KOZTEB) Başkanı Cumhur Ünal ile İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Orhan Kekeç bilgi verdi.





Kaymakam Savaş, bu yıl boyunca ilçedeki tesislerde yaklaşık 200 bin kişinin ağırlanmasının hedeflendiğini belirtti.



Termal turizm alanında ilçenin markalaşması için gayret gösterdiklerini kaydeden Savaş, "Kozaklı'da geçen yıl 21 tesiste 168 bin yerli ve yabancı misafirimiz ağırlandı. Jeotermal kaynaklarımız son derece şifalı. Buraya gelen misafirlerimiz hem sağlık buluyor hem de turizm açısından güzel bir deneyim yaşıyor. Bu hizmeti her geçen gün artırarak yerli ve yabancı turistlere sunmaya devam edeceğiz." dedi.



Ünal ise ilçedeki tesislerin 12 ay boyunca aralıksız hizmet sunduğunu ifade ederek, "Kapadokya'da kültür turizmi ön plandayken, Kozaklı'da sağlık turizmi öne çıkıyor. Suyumuzun en önemli özelliği radon gazı içermesi ve yüksek mineral değerine sahip olmasıdır. Bu özelliğiyle Türkiye'de nadir bulunan bir değere sahiptir." diye konuştu.



Kekeç de ilçenin şifalı sularının ulusal ve uluslararası ölçekte tanınması amacıyla çalışma yürütüldüğünü söyledi.

