Nevşehir'de iki hafif ticari aracın çarpışması güvenlik kamerasında

Nevşehir'de iki hafif ticari aracın kavşakta çarpışması, güvenlik kamerasınca kaydedildi. Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 51 NA 017 plakalı hafif ticari araç, Bahçeli köyü yolunda 34 AOJ 85 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Haber verilmesinin ardından kaza yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan sürücüler, ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza anı, çevredeki bir güvenlik kamerasınca kayda alındı.

