Nevşehir'de iki otomobilin çarpıştığı kaza güvenlik kamerasında

Nevşehir'de iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişinin yaralandığı kaza, güvenlik kamerasınca kaydedildi. Şaban Ö. idaresindeki 38 LL 275 plakalı otomobil, Uçhisar-Göreme kara yolu Esentepe mevkisinde Yiğit E. yönetimindeki 38 PF 136 plakalı otomobille çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan araçlardaki 4 kişi, ambulanslarla kentteki hastanelere sevk edildi. Öte yandan kaza anı, çevredeki bir güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.