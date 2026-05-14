Nevşehir'de klozetin giderine sıkışan yavru kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Nevşehir'de klozetin giderine sıkışan yavru kediyi, itfaiye ekipleri kurtardı. Güzel Yurt Mahallesi Şehit Polis Ahmet Kara Caddesi'ndeki bir apartman dairesinin banyosunda kapağı açık unutulan klozete giren yavru kedi gidere sıkıştı. Kedinin sesini duyan ev sahibi, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istedi. Adrese sevk edilen itfaiye ekipleri, yavru kediyi sıkıştığı yerden çıkararak ev sahibine teslim etti.

