Nevşehir'de köpeğe çarpmamak için manevra yapan otomobilin devrilmesi KGYS kamerasında

Nevşehir'de sürücüsü köpeğe çarpmamak için manevra yapan otomobilin devrilmesi Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca kaydedildi.



2000 Evler Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi'nde Melih Ş. idaresindeki 50 ACG 295 plakalı otomobil ile seyir halindeyken cadde ortasında fark ettiği sahipsiz köpeğe çarpmamak için manevra yaptığı sırada refüje çarparak devrildi.



Kazada sürücü ile beraberindeki kişi yaralandı.



Haber verilmesinin ardından kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.



Yaralılar ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.



Kaza anı, KGYS kamerasınca kaydedilirken, görüntüde cadde ortasında bir köpeğin beklediği, yaklaşan otomobilin köpeğe çarpmamak için manevra yaptığı sırada devrildiği görüldü.

