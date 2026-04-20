        Nevşehir'de mahalle fırınının tavanının çökmesi sonucu 64 yaşındaki kadın öldü

        Nevşehir'in Derinkuyu ilçesine bağlı Çakıllı köyünde, mahallelinin ekmek yapımında kullandığı fırının tavanının çökmesi sonucu 64 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.04.2026 - 15:16 Güncelleme:
        Köyde imece usulü ekmek yapılan fırında bir araya gelen kadınların çalıştığı sırada betonarme yapının tavanı çöktü.

        Haber verilmesinin ardından köye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri, moloz altında kalan 64 yaşındaki Fatma Altın'ın olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

        Cenaze, otopsi için Derinkuyu Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

        Çökme anında fırında bulunan dört kadın ise olayı yara almadan atlattı.

        Köy muhtarı Seyit Poyraz, gazetecilere fırının uzun yıllardır kullanıldığını belirterek, "Mahalle fırınında herkes ortaklaşa ekmek yapardı. Bugün ise çökme oldu. Yağış ve fırının sıcaklığından dolayı tavan kendini bırakmış. Başımız sağ olsun." dedi.

        Köylülerden Ömer Gümüş de "1983 yılında yapılmış. Bu fırında korktuğumuz yer bu kısmı değildi ama yağmurların ardından altında ateş de yanınca beton çökmüş." diye konuştu.

        Altın'ın cenazesinin yarın öğle vakti köy mezarlığına defnedileceği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Okul saldırılarında 72 il Başsavcılığında 661 gözaltı
        Pezeşkiyan: Savaş kimsenin yararına değil
        ABD-İran ateşkesinin bitmesine son iki gün!
        Lübnan'da Cumhurbaşkanlığı–Hizbullah hattında sessiz kriz büyüyor
        İran basını: ABD'ye ait savaş gemilerine saldırı düzenlendi
        Gülistan soruşturmasında eski başhekim adliyeye sevk edildi
        Gülistan'ın yakın arkadaşıydı... Rojvelat'ın ölümü şüpheli iddiası!
        Osimhen derbide oynayacak mı?
        Canlı yayında tartıştığı kadını kulağından bıçakladı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        İkisi aynı evde öldürülmüştü... Kumbahçe cinayetinde ceza yağdı!
        Zirvede fark 4! İşte kalan maçlar
        Genç doktorun öldüğü kazada dehşet görüntü!
        Düğün fotoğraflarını sildi
        Fenerbahçe kupada sahne alıyor!
        Sahnede 'estetik' itirafı
        Dopamin bağımlılığı artıyor!
        Arazi satışında sert düşüş
        Serdar Öktem suikastının ardından Daltonlar ve Gündoğmuş çeteleri çıktı!
        Yapay zeka bankacılığı çok hızlı değiştirecek
        Köy fırının tavanı çöktü: 1 kişi hayatını kaybetti
        Nevşehir'de yağmur ve şükür duası yapıldı
        Hem aracı, hem de arkadaşını bırakıp kaçtı, 205 bin lira cezadan kurtulamad...
        Kazada yaralanan kardeşi ile aynı ambulansa binmek isteyen yaralı ekiplere...
        Nevşehir'de devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
        Nevşehir'de aydınlatma direğine çarpan hafif ticari aracın sürücüsü yaralan...
