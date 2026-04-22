        Haberler Yerel Haberler Nevşehir Haberleri Nevşehir'de otel havuzunda hareketsiz bulunan çocuk yaşam mücadelesini kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2026 - 18:59 Güncelleme:
        Ailesiyle tatil yaptığı otelde yalnız girdiği havuzda boğulma tehlikesi geçiren 8 yaşındaki Merih Osman Buğday, kaldırıldığı Nevşehir Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Hastanedeki 11 günlük yaşam mücadelesini kaybeden çocuğun cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.

        Olayla ilgili gözaltına alınan otel müdürü S.T, sorumlu müdür M.E. ile havuz görevlisi A.O.Ç'nin ise sevk edildikleri hakimlikçe, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldıkları öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Trump: 2. tur görüşme cumaya kadar mümkün
