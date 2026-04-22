Nevşehir'de otel havuzunda hareketsiz bulunan çocuk yaşam mücadelesini kaybetti
Nevşehir'in Kozaklı ilçesindeki bir otel havuzunda hareketsiz halde bulunan çocuk, hastanedeki 11 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.
Ailesiyle tatil yaptığı otelde yalnız girdiği havuzda boğulma tehlikesi geçiren 8 yaşındaki Merih Osman Buğday, kaldırıldığı Nevşehir Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Hastanedeki 11 günlük yaşam mücadelesini kaybeden çocuğun cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan otel müdürü S.T, sorumlu müdür M.E. ile havuz görevlisi A.O.Ç'nin ise sevk edildikleri hakimlikçe, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldıkları öğrenildi.
