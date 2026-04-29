        Haberler Yerel Haberler Nevşehir Haberleri Nevşehir'de Raşitbey Mahallesi'nin adı "Kapadokya" oldu

        Nevşehir'de Raşitbey Mahallesi'nin adı "Kapadokya" oldu

        Nevşehir kent merkezindeki Raşitbey Mahallesi'nin adı belediye meclisi kararıyla Kapadokya Mahallesi olarak değiştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.04.2026 - 13:36 Güncelleme:
        Nevşehir'de Raşitbey Mahallesi'nin adı "Kapadokya" oldu

        Nevşehir kent merkezindeki Raşitbey Mahallesi'nin adı belediye meclisi kararıyla Kapadokya Mahallesi olarak değiştirildi.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Raşitbey Mahallesi'nin adının Kapadokya olarak değiştirilmesi teklifi Nevşehir Belediye Meclisi Olağan Toplantısı'nda görüşmeye sunuldu.

        İsim değişikliği belediye meclisince oy çokluğu ile kabul edildi.

        Nevşehir Kalesi ile kayadan oyma tarihi yamaç yerleşimi Kayaşehir'i de içine alan mahalle ismine dair değişiklik Valilikçe de onaylandı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Rasim Arı, değişikliğin kent sakinleri tarafından heyecan ve takdirle karşılandığını belirterek, "Raşitbey Mahallesi’nin ismini Kapadokya Mahallesi olarak değiştirmek amacıyla başlattığımız çalışmalar sonuçlandı. Belediye Meclisimizin oy çokluğu ile aldığı bu karar, Valilik onayıyla resmiyet kazandı. Kapadokya'nın merkezi olan Nevşehir'imize hayırlı ve uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

        Arı, Kapadokya Mahallesi'nin Nevşehir'in konumunu daha görünür hale getireceği kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

