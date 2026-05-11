        Haberler Yerel Haberler Nevşehir Haberleri Nevşehir'de sağlık ekipleri, çağrıldıkları evde kavga eden kardeşler tarafından balkona kilitlendi

        Nevşehir'de sağlık ekipleri, çağrıldıkları evde kavga eden kardeşler tarafından balkona kilitlendi

        Nevşehir'de 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım talep edilen evde kavga eden kardeşler tarafından balkona kilitlenen sağlık çalışanları polis ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

        Giriş: 11.05.2026 - 00:13 Güncelleme:
        2000 Evler Mahallesi Nur Sultan Nazarbayev Caddesi'nde bir apartman dairesinde N.Ö'nün rahatsızlanması üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım talep edildi.

        Ambulansla adrese gelen sağlık ekibi, evde bulunan kardeşler E.Ö. ile Y.Ö. arasında çıkan tartışmanın kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüşmesi üzerine zor anlar yaşadı. Kavga sırasında kardeşlerce balkona kilitlenen sağlık çalışanları bir süre burada mahsur kaldı.


        Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis sevk edildi.

        Polisin müdahalesiyle sağlık çalışanları balkondan çıkarılırken, bıçaklı saldırgan E.Ö. gözaltına alındı.

        Y.Ö. de sağlık kontrolü için götürüldüğü Nevşehir Devlet Hastanesinden çıkarılırken görüntü almaya çalışan gazetecilere saldırı girişiminde bulundu.

        Polisin müdahalesi ile etkisiz hale getirilen Y.Ö. de gözaltına alındı.


        Gazeteciler ve sağlık ekibi şüphelilerden şikayetçi oldu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

