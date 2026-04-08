Nevşehir'de tırla çarpışan kamyonetteki 2 kişi yaralandı

Nevşehir'de tırla kamyonetin çarpışması sonucu yaralanan 2 kişi tedavi altına alındı. Ramazan Sert'in kullandığı 68 AEZ 863 plakalı kamyonet, Nevşehir-Acıgöl kara yolu Organize Sanayi Bölgesi yakınında, Hasan Güler idaresindeki 50 ABL 290 plakalı tırla çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan kamyonet sürücüsü ile aynı araçtaki bir kişi, ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

