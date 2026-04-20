Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Nevşehir Haberleri Nevşehir'de "Ulusal Doğal ve Kültürel Miras Turizmi Sempozyumu" başladı

        Nevşehir'de "Ulusal Doğal ve Kültürel Miras Turizmi Sempozyumu" başladı

        Nevşehir'de "Ulusal Doğal ve Kültürel Miras Turizmi Sempozyumu" açılış töreniyle başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.04.2026 - 16:46 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Nevşehir'de "Ulusal Doğal ve Kültürel Miras Turizmi Sempozyumu" başladı

        Nevşehir'de "Ulusal Doğal ve Kültürel Miras Turizmi Sempozyumu" açılış töreniyle başladı.

        Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Vali Şinasi Kuş Kültür ve Kongre Merkezi'ndeki programda, NEVÜ Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim üyeleri müzik dinletisi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı semah ekibi gösteri sundu.

        NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, açılış programında yaptığı konuşmada, katılımcıların sunacağı bildirilerin yayınlanarak bilim insanlarının istifadesine sunulacağını söyledi.

        NEVÜ'nün 2021'de YÖK Bölgesel Kalkınma Odaklı İhtisaslaşma Programı'na "doğal ve kültürel miras turizmi" alanında dahil edildiğini ve bu kapsamda fayda sağlayacak çalışmalar yapmaya devam ettiklerini belirten Aktekin, şunları kaydetti:

        "Kültürel miras, bir milletin hafızası olduğu kadar insanlığın da ortak hazinesidir. Bu hazineyi korumak sadece fiziksel muhafaza altına almak değil, çeşitli boyutlarıyla değerlendirip analiz etmek, sürdürülebilirlik ilkesi doğrultusunda bunu turizme ve paydaşlara kazandırarak farkındalık yaratmak gereklidir. Bu sempozyumda kıymetli katılımcılar çok boyutlu olarak kültürel mirası ele alacak. UNESCO, dünya çapında mimari dokunun muhafazasından dijital belgelemeye kadar pek çok konuya önem veriyor. Biz de bu strateji kapsamında birçok konuyu ele alacağız."

        Rektör Yardımcısı Mutluhan Akın da Kapadokya turizminin sürdürülebilirliği ve bölgenin korunarak gelecek nesillere aktarılması amacıyla çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

        Kapadokya'nın eşsiz bir coğrafya olduğunu ifade eden Akın, "1985 yılında UNESCO tarafından Dünya Mirası Listesi'ne dahil edildi. Uluslararası Jeoloji Bilimleri Birliği tarafından da dünyada korunması gereken 100 jeolojik miras listesindedir. Türkiye'den sadece Kapadokya ve Pamukkale bu listede. Kapadokya'nın benzeri yeryüzü şekilleri dünyada var ama Kapadokya doğal ve kültürel mirasın iç içe geçmesi yönünden farklılık arz eder." diye konuştu.

        Çeşitli üniversitelerden akademisyenlerin katıldığı oturumlarla devam eden sempozyum 2 gün sürecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Okul saldırılarında 72 il Başsavcılığında 661 gözaltı
        İsrail basını: Sorun İsrail'in bitmeyen savaş döngüsü
        Kurban kesim bedelleri belli oldu
        Lübnan'da Cumhurbaşkanlığı–Hizbullah hattında sessiz kriz büyüyor
        Pezeşkiyan: Savaş kimsenin yararına değil
        ABD-İran ateşkesinin bitmesine son iki gün!
        Gülistan soruşturmasında eski başhekim adliyeye sevk edildi
        Gülistan'ın yakın arkadaşıydı... Rojvelat'ın ölümü şüpheli iddiası!
        Osimhen derbide oynayacak mı?
        Canlı yayında tartıştığı kadını kulağından bıçakladı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        İkisi aynı evde öldürülmüştü... Kumbahçe cinayetlerine ceza yağdı!
        Zirvede fark 4! İşte kalan maçlar
        Genç doktorun öldüğü kazada dehşet görüntü!
        Düğün fotoğraflarını sildi
        Fenerbahçe kupada sahne alıyor!
        Sahnede 'estetik' itirafı
        Dopamin bağımlılığı artıyor!
        Arazi satışında sert düşüş
        Yapay zeka bankacılığı çok hızlı değiştirecek
        Yapay zeka bankacılığı çok hızlı değiştirecek

        Benzer Haberler

