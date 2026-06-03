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        Nevşehir'de uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

        Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2026 - 12:56 Güncelleme:
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        Nevşehir'de uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

        Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Acıgöl ilçesinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

        Adreslerdeki aramada, 1 kilo 98 gram kenevir tohumu, 230 gram esrar, 31 kök kenevir bitkisi, 5 paket sarma kağıdı ile esrar öğütme aparatı ele geçirildi.

        Operasyonda gözaltına alınan 4 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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