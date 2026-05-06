        Nevşehir Haberleri NEVÜ'de "Sporla Büyüyen Minikler" etkinliği düzenlendi

        Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinde (NEVÜ) çocuklara yönelik spor etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2026 - 15:43 Güncelleme:
        NEVÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, üniversitenin spor tesisinde, "Sporla Büyüyen Minikler" etkinliği gerçekleştirildi.

        Kentteki çeşitli ana okullarından gelen çocuklar, üniversite öğrencileriyle tırmanma parkuru, basketbol, voleybol ve grup oyunlarındaki aktivitelere katıldı.

        Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Programı öğrencilerinin, okul öncesi dönemde sporun fiziksel gelişim, kas becerilerin güçlenmesi ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarının kazanılmasına yönelik katkılarını gözlemlerken, çocuklar ise eğlenceli vakit geçirdi.

        Etkinliğe, NEVÜ Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Selçuk Akpınar, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Kamuran Özdil, idareciler ile akademik personel katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Eski kıyafetleri podyuma taşıdılar
        19 bin kilometrelik dostluk yolculuğunun yeni durağı Kapadokya oldu
        Doğu-Batı Dostluk ve İpek Yolu Rallisi Kapadokya etabı tamamlandı
        İstinat duvarı çöktü; 4 katlı binanın 8 dairesi tahliye edildi
        Nevşehir'de çöken istinat duvarı, öndeki apartmanda hasar oluşturdu
        Nevşehir'de çöken istinat duvarı evlerin içine girdi: 10 ev tahliye edildi
