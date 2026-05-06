NEVÜ'de "Sporla Büyüyen Minikler" etkinliği düzenlendi
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinde (NEVÜ) çocuklara yönelik spor etkinliği düzenlendi.
NEVÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, üniversitenin spor tesisinde, "Sporla Büyüyen Minikler" etkinliği gerçekleştirildi.
Kentteki çeşitli ana okullarından gelen çocuklar, üniversite öğrencileriyle tırmanma parkuru, basketbol, voleybol ve grup oyunlarındaki aktivitelere katıldı.
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Programı öğrencilerinin, okul öncesi dönemde sporun fiziksel gelişim, kas becerilerin güçlenmesi ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarının kazanılmasına yönelik katkılarını gözlemlerken, çocuklar ise eğlenceli vakit geçirdi.
Etkinliğe, NEVÜ Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Selçuk Akpınar, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Kamuran Özdil, idareciler ile akademik personel katıldı.
