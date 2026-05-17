Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Nevşehir Haberleri Üniversiteli gençler rektörlüğün desteğiyle üniversite yerleşkesinde düzenlenen düğünle evlendi

        Üniversiteli gençler rektörlüğün desteğiyle üniversite yerleşkesinde düzenlenen düğünle evlendi

        Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi'nde (NEVÜ) yüksek lisans eğitimi gören biri Sudanlı iki genç, üniversite yerleşkesinde düzenlenen düğün töreniyle hayatlarını birleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.05.2026 - 16:41 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Üniversiteli gençler rektörlüğün desteğiyle üniversite yerleşkesinde düzenlenen düğünle evlendi

        Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi'nde (NEVÜ) yüksek lisans eğitimi gören biri Sudanlı iki genç, üniversite yerleşkesinde düzenlenen düğün töreniyle hayatlarını birleştirdi.

        Üniversite yönetimi, NEVÜ İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı yüksek lisans öğrencisi İremnur Şen (26) ile aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü Yabancılara Türkçe Öğretimi Tezli Yüksek Lisans Programı öğrencisi Sudan uyruklu Hafız Ahmed'in (32) düğün merasimi için salon ve organizasyon desteğinde bulundu.

        Üniversite yerleşkesindeki NEVÜ Tafana Sosyal Tesisleri'nde, akademisyenler, öğrenciler ve davetlilerin katıldığı düğün töreninde, Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim görevlileri sahne aldı.

        Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua ise İlahiyat Fakültesi öğretim görevlileri tarafından gerçekleştirildi. Düğün, renkli görüntülere sahne oldu.

        İremnur Şen, gazetecilere, Gençlik ve Spor Bakanlığının düzenlediği tiyatro yarışması için kaleme aldığı tiyatronun gösterimi sırasında tanıştıklarını söyledi.

        Evlilik kararı aldıktan sonra üniversite yönetiminin desteği ile düğünü öğrencisi oldukları yerleşkede yapmanın heyecanını da yaşadıklarını belirten Şen, "Aşkımızın başladığı yerde bunu taçlandırmak çok anlamlı. Onu tanıdım, karakterini çok sevdim." dedi.

        - "Buraya ilk geldiğimde damat olacağımı tahmin etmemiştim"

        Hafız Ahmed de Sudan'daki Hartum Kur'an-ı Kerim ve İslami İlimler Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra iki yıl önce eğitimi için Türkiye'ye geldiğini anlattı.

        Düğününe ailesinin gelememesinin üzüntüsünü yaşadığını ancak ülkesinde de düğün töreni yapacaklarını ifade eden Ahmed, "Buraya ilk geldiğimde damat olacağımı tahmin etmemiştim. Ülkeme dönüp öğretmen olmak istiyordum. Eşim ile tanıştık. Onu çok sevdim ve ailesinden istedim. Ailem de çok mutlu oldu. Kendi memleketimde de yakın zamanda düğün yapacağız." diye konuştu.

        NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin ise iki öğrencisinin düğün hazırlığını öğrendiklerinde bunu üniversitenin sosyal tesislerinde gerçekleştirerek gençlere destek vermek istediklerini söyledi.

        Evlenecek öğrencilere tesis ve ikramlar konusunda destek olmaya karar verdiklerini belirten Aktekin, şunları kaydetti:

        "Düğüne de ev sahipliği yapıyoruz. İkramlarımız, düğün salonumuz bizden. Damadımız Sudanlı olduğu için onun ailesi gelemedi ama kızımızın ailesi de burada. Biz bundan sonra öğrencimizken düğün yapmaya karar veren tüm öğrencilerimizin düğününü üstleneceğiz. İsteyen öğrencilerimizin düğününü burada gerçekleştireceğiz. Böylece onların yuva kurma sürecine küçük de olsa bir katkıda bulunacağız. Böylelikle hem evlilik kurumunu hem de aile kurmayı teşvik edip devletimizin imkanlarıyla bunu kolaylaştırarak küçük bir katkıda bulunacağız."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Çorlu'da çatışma: 2 polis şehit düştü
        Çorlu'da çatışma: 2 polis şehit düştü
        Mevlüt Çavuşoğlu'nun kardeşi hayatını kaybetti
        Mevlüt Çavuşoğlu'nun kardeşi hayatını kaybetti
        Suikast girişimi son anda engellendi!
        Suikast girişimi son anda engellendi!
        Hangi takım ligden düşecek? İşte o ihtimaller
        Hangi takım ligden düşecek? İşte o ihtimaller
        Litvanyalı boksör şoföre saldırdı!
        Litvanyalı boksör şoföre saldırdı!
        Rasim Ozan Kütahyalı'nın ifadesi ortaya çıktı
        Rasim Ozan Kütahyalı'nın ifadesi ortaya çıktı
        Şampiyon sezonun son maçına çıkıyor!
        Şampiyon sezonun son maçına çıkıyor!
        Çıkan kavgada 3 kişiyi öldürdü
        Çıkan kavgada 3 kişiyi öldürdü
        Bruce Willis artık çok yorgun
        Bruce Willis artık çok yorgun
        Aynur'un hikayesi! Kemiklerini 21 yıl ev ev taşıdılar
        Aynur'un hikayesi! Kemiklerini 21 yıl ev ev taşıdılar
        Hamaney'in danışmanından Trump'a uyarı
        Hamaney'in danışmanından Trump'a uyarı
        "ABD İran'a müzakereler için 5 şart öne sürdü"
        "ABD İran'a müzakereler için 5 şart öne sürdü"
        Washington savaş hesabı yaparken Tahran zamana oynuyor
        Washington savaş hesabı yaparken Tahran zamana oynuyor
        Çernobil faciasının ardından hayalet kasabaya dönen Pripyat
        Çernobil faciasının ardından hayalet kasabaya dönen Pripyat
        FBI davayı çözemedi: Tarihe geçen uçak kaçırma
        FBI davayı çözemedi: Tarihe geçen uçak kaçırma
        Doktorların koyduğu tanıyı ilk kez açıkladı
        Doktorların koyduğu tanıyı ilk kez açıkladı
        Fenerbahçe Eyüpspor karşısında!
        Fenerbahçe Eyüpspor karşısında!
        Sevgilisiyle annesini izlemeye gitti
        Sevgilisiyle annesini izlemeye gitti
        DSÖ'den Ebola alarmı! "Halk sağlığı acil durumu oluşturuyor"
        DSÖ'den Ebola alarmı! "Halk sağlığı acil durumu oluşturuyor"
        "van Dijk'ın G.Saray'a gelmesini çok isterim"
        "van Dijk'ın G.Saray'a gelmesini çok isterim"

        Benzer Haberler

        Fener Rum Patriği Bartholomeos, Nevşehir'de ayin yönetti
        Fener Rum Patriği Bartholomeos, Nevşehir'de ayin yönetti
        Fener Rum Patriği Bartholomeos, Müslümanların Kurban Bayramı'nı kutladı
        Fener Rum Patriği Bartholomeos, Müslümanların Kurban Bayramı'nı kutladı
        Fener Rum Patriği Bartholomeos Nevşehir'de pazar ayinine katıldı
        Fener Rum Patriği Bartholomeos Nevşehir'de pazar ayinine katıldı
        Nevşehir'de Küresel Sumud Filosu'na destek verildi
        Nevşehir'de Küresel Sumud Filosu'na destek verildi
        Fener Rum Patriği Bartholomeos, ayin için Nevşehir'e geldi
        Fener Rum Patriği Bartholomeos, ayin için Nevşehir'e geldi
        Fener Rum Patriği Bartholomeos Nevşehir'de temaslarda bulundu
        Fener Rum Patriği Bartholomeos Nevşehir'de temaslarda bulundu