Başkan Özdemir'den ilçe ve belde otobüslerinin şehir içi güzergahlarının değiştirilmesiyle ilgili açıklama

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, ilçe ve belde otobüslerinin şehir içi güzergahlarının değiştirilmesiyle ilgili açıklamada bulundu.



Özdemir, Niğde Belediyesi Meclis Salonu'nda yaptığı açıklamada, ilçe ve belde otobüsleriyle ilgili suni bir gündem yaratıldığını söyledi.



İlçe ve belde otobüs güzergahlarının değişimi için 10 Ekim 2025'te karar alındığını belirten Özdemir, kararın ilgililere yazıl ve sözlü tebliğ edildiğini ifade etti.



Özdemir, otobüslerin geliş güzergahıyla ilgili bir değişiklik yapılmadığını, sadece dönüş güzergahının değiştirildiğini belirtti.



Vatandaşların mağduriyet yaşayacağı bir değişikliğin yapılmadığını anlatan Özdemir, şunları kaydetti:



"Vatandaşımız, Kemerhisar ve Bahçeli beldeleri ile Bor ilçemizden çıktığında hangi güzergahı kullanarak kentteki köy terminaline geliyorsa aynı güzergahı kullanmaya devam edecek. Şehir içindeki araç trafiğinin tek yöne geçmesiyle bazı sorunlar ortaya çıktı. Şehir içi taşımacılığımızı yapan otobüslerle ilçeler arası taşımacılık yapan otobüsler aynı durakta çakışmaya başladı ve trafik anlamında karmaşaya sebebiyet vereceği öngörüldü. İlçeler arası taşımacılık yapan bir kooperatifimizin geçenlerde kontak kapatmasından dolayı mağduriyet yaşanmış ve bunun bizimle bir ilgisi yoktur. Bu kanun dışı bir eylemdir. Biz gecemizi gündüzümüze katarak her vatandaşımıza hizmet vermeye çalışıyoruz. Şehir içinde 3 elektrikli otobüsümüz vatandaşımıza ücretsiz hizmet verecek. İlçe ve beldelerden gelen vatandaşlarımızı şehir içinde ücretsiz şekilde güzergah değişikliği yapılan duraklara götüreceğiz."



Özdemir, konuşmasının ardından gazetecilerin sorularını da yanıtladı.

