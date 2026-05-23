GÜNCELLEME - Niğde'de damadı tarafından bıçaklanan kayınbaba öldü

Niğde'de damadı tarafından bıçaklanan kayınbaba hayatını kaybetti.



Sarıköprü Mahallesi'ndeki apartmanda H.Y. ile kayınbabası Bülent Erez arasında tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda H.Y, Erez'i vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı.



İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Erez, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Gözaltına alınan H.Y. ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.



Öte yandan, hastane morgundaki işlemleri tamamlanan kayınbaba Bülent Erez'in cenazesi, yakınları tarafından alınarak Fatih Sultan Mehmet Camisi'ne getirildi. Cenaze, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Fertek Mezarlığı'nda toprağa verildi.



Cenaze törenine, Erez'in ailesi ve yakınları, Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, AK Parti İl Başkanı Hacı Mehmet Eren ile vatandaşlar katıldı.

