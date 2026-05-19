        Haberler Yerel Haberler Niğde Haberleri Mersin'de silahlı saldırıda hayatını kaybeden tır şoförünün cenazesi Niğde'de defnedildi

        Mersin'de bir kişinin lokanta ve farklı mahallelerde gerçekleştirdiği silahlı saldırılarda hayatını kaybeden Gökay Seyfioğlu'nun cenazesi Niğde'de toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.05.2026 - 20:50 Güncelleme:
        Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgunda işlemleri tamamlanan 2 çocuk babası Seyfioğlu'nun naaşı, yakınları tarafından alınarak Fatih Sultan Mehmet Camisi'ne getirildi.

        Buradaki törene, Seyfioğlu'nun Çorum'da cezaevinde bulunan oğlu güvenlik önlemleri altında katıldı.

        Kılınan cenaze namazının ardından Seyfioğlu'nun naaşı Derbent Mezarlığı'nda toprağa verildi.

        Cenaze törenine, Seyfioğlu'nun ailesi ve yakınları ile vatandaşlar katıldı.

        - Olay

        Mersin'in Çamlıyayla ilçesi Darıpınarı Mahallesi'nde, dün sokakta yürüyen eski eşi Arzu Özden'i tabancayla öldüren Metin Öztürk, Tarsus ilçesindeki farklı mahallelerde lokanta sahibi Sabri Pan ile iş yerinde çalışan Ahmet Ercan'ı, hayvan otlatan Yusuf Oktay'ı, motosikletli Abdullah Koca'yı ve bir akaryakıt istasyonunda bekleyen tır şoförü Gökay Seyfioğlu'nu öldürmüş, kaçış güzergahında 8 kişiyi yaralamıştı.

        Karakütük Mahallesi Çokak mevkisindeki ormanlık alana yakın bir ikamette saklandığı belirlenen Öztürk, etrafının Mersin İl Jandarma Komutanlığı ve jandarma özel harekat ekiplerince sarılmasının ardından tabancasıyla intihar etmişti.

        Mersin Valiliği, saldırganın, madde bağımlılığı nedeniyle birçok hastane girişinin ve çeşitli psikiyatrik tanılarının olduğunun tespit edildiğini açıklamıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

