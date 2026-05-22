Niğde 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğünün 6 aylık verileri paylaşıldı

Niğde Valiliği, 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğünün 6 aylık verilerini paylaştı.



Valilikten yapılan açıklamada, 1 Kasım 2025 ile 30 Nisan 2026 tarihleri arasında çağrı merkezine 117 bin 828 çağrının geldiği ve çağrıların yüzde 45,57'sinin asılsız, yüzde 54,43'nün ise gerçek çağrı olduğu belirtildi.





Merkeze gelen asılsız aramalardan dolayı kurumda görev yapan çağrı karşılayıcıların ve yönlendiricilerinin sıkıntı yaşadıkları vurgulanan açıklamada, asılsız ihbarlar ve hakaret içeren çağrıların kamu hizmetlerinin düzenli, süratli, etkin ve ekonomik yürütülmesine engel olduğu ifade edildi.





Açıklamada, yapılan gereksiz ihbar ve çağrıların acil yardıma ihtiyacı olan vatandaşlara ekip yönlendirilmesinin gecikmesine neden olduğu aktarıldı.



Asılsız ihbarların acil durumda olan vatandaşların can ve mal kaybına yol açabildiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Çağrı merkezine asılsız ihbarda bulunmak suretiyle meşgul ettikleri tespit edilen kişilere 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'na göre il valileri tarafından 18 bin 823 lira idari para cezası verilir. Tekerrür halinde bu ceza iki katı olarak uygulanır. 112 Acil Çağrı Merkezini gereksiz yere meşgul eden kişiler hakkında Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu aracılığıyla kimlik tespit işlemleri gerçekleştirilmiş ve 98 bin 879 lira idari para cezası uygulanmıştır. 112 Acil Çağrı Merkezi hizmetlerinin düzenli, süratli, etkin ve verimli şekilde yürütülmesi, acil yardıma ihtiyacı olan vatandaşlarımıza en kısa sürede ulaşılabilmesi amacıyla, hatlarımızı gereksiz yere meşgul eden kişileri ahlaki ve vicdani sorumluluk içerisinde hareket etmeye davet ediyoruz."

