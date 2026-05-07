Niğde Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Yeşil, basın mensuplarıyla buluştu

Niğde Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Alim Yeşil, basın mensuplarıyla bir araya geldi.



Yeşil, Niğde Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Bendevi Palandöken Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda, önceki dönem görev süresi hakkında bilgi verdi.



Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Genel Kurulu'nun yapıldığını ifade eden Yeşil, yeni dönemde önemli projelerin hayata geçirileceğini söyledi.



Yeşil, birliğin yaklaşık 6 milyon lira borcunun kapatıldığını ve borcun bittiğini belirtti.



Birliğin kasasına giren her kuruşun hesabını verebileceğini vurgulayan Yeşil, "Birliğin yaklaşık 13 bin 200 üyesi var, çocuklarıyla birlikte en az 60 bin kişi. Bunların benden hesap sorma yetkisi var. Eksiklikleri ve lüzumsuzlukları gördüğümde engel olurum. Allah hesabını veremeyeceğimiz hiçbir şeyi bizlere, yönetime, arkadaşlarımıza nasip etmesin. Bizim kişilerle işimiz yok, Allah rızası için bu teşkilatı yönetmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

