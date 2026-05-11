        Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde "NÖHÜ 2. Kadraj İletişim Günleri" etkinliği başladı

        Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde "NÖHÜ 2. Kadraj İletişim Günleri" etkinliği başladı

        Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde (NÖHÜ), "iklim ve sürdürülebilirlik" temasıyla "NÖHÜ 2. Kadraj İletişim Günleri" etkinliği başladı.

        Giriş: 11.05.2026 - 12:56
        Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu, Şehit Ömer Halisdemir Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinliğin açılışında, program boyunca medya profesyonelleri ve akademisyenleri öğrencilerle buluşturacaklarını söyledi.

        Söyleşi, panel ve atölyeler olacağını belirten Uslu, emeği geçen tüm katılımcılara ve konuklara teşekkür etti.


        Uslu, dördüncü güç olarak tanımlanan medyanın etkisinin bugün çok daha öteye uzandığını anlattı.

        Dijital iletişim teknolojilerinin ve yeni medyanın yeni bir iletişim kültürünü ortaya çıkardığını ifade eden Uslu, şunları kaydetti:

        "İçinde bulunduğumuz çağda böylesine stratejik bir mesele haline gelen bu alan dolayısıyla temel misyonu yükseköğretim ve bilimin yanında toplumsal meselelere de çözüm üretmek olan biz üniversiteler için ciddi ölçüde önem arz ediyor. Bu bağlamda topluma hizmette öncü ve yenilikçi bir üniversite olma vizyonundan hareket ederek, üniversitemiz İletişim Fakültesi öğrencilerini aziz milletimizin her platformda sesi ve kulağı olma bilinciyle yetiştiriyoruz. İkincisini düzenlediğimiz ve açılışını yaptığımız 'NÖHÜ Kadraj İletişim Günleri' ise öğrencilerimizi sektör profesyonelleriyle bir araya getirerek, onlara vizyonlarını geliştirebilecekleri ilham dolu bir deneyim sunacak. İki gün sürecek etkinliğimiz çok verimli olacak ve hem geleceğin iletişimcilerini yetiştirme vizyonumuza hem de medya ve iletişim alanına çok önemli katkılar sunacaktır."

        İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Koçyiğit de iletişimin toplumu etkileyen, gündemi şekillendiren ve farkındalık oluşturan en güçlü alanlardan biri olduğunu söyledi.

        Dijital çağda üretilen her içeriğin insanların düşünme biçiminde ve toplumsal bakışında belirleyici hale geldiğini dile getiren Koçyiğit, "Bu nedenle iletişim alanında çalışan bütün iletişim profesyonellerinin taşıdığı sorumluluk her geçen gün daha da artmaktadır. Bu yıl kadraj iletişim günlerini iklim ve sürdürülebilirlik temasıyla gerçekleştiriyoruz. Çünkü bugün iklim krizi, çevreyi, ekonomiyi, toplumsal yaşamı ve iletişim süreçlerini doğrudan etkileyen küresel bir mesele haline gelmiştir. İnanıyorum ki kadraj iletişim günleri etkinliğimiz, öğrencilerimiz için yeni bakış açıları geliştiren verimli ve nitelikli bir buluşma olacaktır." ifadelerini kullandı.

        İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölüm Başkanı Doç. Dr. Duygu Ünalan ise etkinliğin gerçekleşmesinden dolayı mutluluk duyduklarını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

        Konuşmaların ardından TRT Spor Spikeri Erdoğan Arıkan öğrencilerle söyleşi gerçekleştirdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

