Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Niğde Haberleri Niğde Valisi Akmeşe'den 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı

        Niğde Valisi Akmeşe'den 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı

        Niğde Valisi Nedim Akmeşe, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.05.2026 - 16:11 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Niğde Valisi Akmeşe'den 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı

        Niğde Valisi Nedim Akmeşe, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Akmeşe, mesajında, Milli Mücadele'nin ilk adımının atıldığı, bağımsızlık ruhunun Samsun'dan Anadolu'ya yayıldığı 19 Mayıs 1919'un yıl dönümünü gurur ve heyecanla kutladıklarını ifade etti.

        Kurtuluş mücadelesinin Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün öncülüğünde başladığını anımsatan Akmeşe, Türk milletinin esareti kabul etmeyen iradesi, vatan sevgisi ve birlik ruhuyla zafere ulaşarak Cumhuriyetin kuruluşuna giden yolu açtığını belirtti.

        Akmeşe, 19 Mayıs'ın yalnızca tarihi bir başlangıç olmadığını, aynı zamanda milletin istiklal ve istikbal kararlılığının en güçlü simgelerinden biri olduğunu vurguladı.

        Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bu anlamlı günü gençlere armağan ettiğini belirten Akmeşe, şunları kaydetti:

        "Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün gençliğe duyduğu güvenin ve verdiği değerin en açık göstergesidir. Sizler, ülkemizin umudu, milletimizin güvencesi ve Türkiye'nin yarınlarını inşa edecek en büyük teminatısınız. Bilimin ışığında ilerleyen, teknolojiyi etkin kullanan, kültürden sanata, spordan üretime her alanda kendini geliştiren gençlerimizin milli ve manevi değerlerimizden aldığı ilhamla ülkemizi daha güçlü yarınlara taşıyacağına yürekten inanıyorum. Başta Cumhuriyetin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Milli Mücadele'nin tüm kahramanlarını, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyor, sevgili gençlerimizin ve aziz milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İsrail, Sumud Filosuna saldırdı
        İsrail, Sumud Filosuna saldırdı
        İsrail ordusundan tarihinin "en yüksek bütçe" talebi
        İsrail ordusundan tarihinin "en yüksek bütçe" talebi
        Trump'tan İran'a: Anlaşmayı imzalamak için can atıyorlar
        Trump'tan İran'a: Anlaşmayı imzalamak için can atıyorlar
        Beşiktaş'ta Sergen Yalçın dönemi sona erdi!
        Beşiktaş'ta Sergen Yalçın dönemi sona erdi!
        Çağla Tuğaltay cinayetinde sıcak gelişme! 26 yıl sonra ilk mezar açıldı!
        Çağla Tuğaltay cinayetinde sıcak gelişme! 26 yıl sonra ilk mezar açıldı!
        Trump'tan Tahran'a yeni tehdit
        Trump'tan Tahran'a yeni tehdit
        Altında yükseliş beklemeye devam ediyor
        Altında yükseliş beklemeye devam ediyor
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        Tokat'ta 70 ev tahliye edildi!
        Tokat'ta 70 ev tahliye edildi!
        F.Bahçe'nin muhtemel rakipleri belli oldu!
        F.Bahçe'nin muhtemel rakipleri belli oldu!
        2 kardeşi ve 1 akrabası öldü... Su kuyusuna ilk inen ağabey faciayı anlattı!
        2 kardeşi ve 1 akrabası öldü... Su kuyusuna ilk inen ağabey faciayı anlattı!
        Mourinho geri dönüyor! Anlaşma sağlandı
        Mourinho geri dönüyor! Anlaşma sağlandı
        Kırmızı halıda Bella Hadid şov!
        Kırmızı halıda Bella Hadid şov!
        Rasim Ozan Kütahyalı tutuklandı
        Rasim Ozan Kütahyalı tutuklandı
        Eurovision şampiyonu Türk gelini çıktı
        Eurovision şampiyonu Türk gelini çıktı
        Sürpriz aşk
        Sürpriz aşk
        'Dünyanın en güzel kadını' atışması
        'Dünyanın en güzel kadını' atışması
        Türk bilim insanının araştırması yeni tedavi yöntemlerine ışık tutuyor
        Türk bilim insanının araştırması yeni tedavi yöntemlerine ışık tutuyor
        "Yeni yol haritasına ihtiyaç var"
        "Yeni yol haritasına ihtiyaç var"

        Benzer Haberler

        Başkan Özdemir, Tarihi Kentler Birliği encümen üyeliğine seçildi
        Başkan Özdemir, Tarihi Kentler Birliği encümen üyeliğine seçildi
        Hatalı sollama faciaya neden oluyordu Hızla üzerine gelen tırdan kıl payı k...
        Hatalı sollama faciaya neden oluyordu Hızla üzerine gelen tırdan kıl payı k...
        Niğde'de 'Ormanı sev, yeşili koru' mesajı ile sahaya çıkıldı
        Niğde'de 'Ormanı sev, yeşili koru' mesajı ile sahaya çıkıldı
        İnşaattan düşen işçi ağır yaralandı
        İnşaattan düşen işçi ağır yaralandı
        Niğde'de inşaatın 4. katından düşen işçi ağır yaralandı
        Niğde'de inşaatın 4. katından düşen işçi ağır yaralandı
        Niğdeli çiftçi, geleneksel ürün olan elmadan vazgeçti, çilek üreticisi oldu
        Niğdeli çiftçi, geleneksel ürün olan elmadan vazgeçti, çilek üreticisi oldu