        Niğde Valisi Akmeşe'den 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı

        Niğde Valisi Akmeşe'den 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı

        Niğde Valisi Nedim Akmeşe, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2026 - 16:59 Güncelleme:
        Vali Akmeşe, mesajında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 106'ncı yıl dönümünü gurur ve coşkuyla kutladıklarını ifade etti.


        TBMM'nin açılmasıyla egemenliğin millete ait olduğunu belirten Akmeşe, TBMM'nin milli irade ve devlet hayatının temel dayanağı haline geldiğini aktardı.

        Akmeşe, TBMM'nin o günden bugüne birlik ve beraberliğin en sağlam güvencelerinden biri olarak varlığını sürdürdüğünü vurguladı.

        Bu anlamlı günün çocuklara armağan edilmesinin sonsuz güvenin nişanesi olduğunu belirten Akmeşe, şunları kaydetti:

        "Çocuklarımızın milli ve manevi değerlerine bağlı, özgüveni yüksek ve sorumluluk sahibi bireyler olarak yetişmesi, ülkemizin yarınlarını daha güçlü kılacaktır. Onların gözlerindeki umut, taşıdıkları heyecan ve kurdukları hayaller Türkiye'nin aydınlık yarınlarının en güçlü ifadesidir. Köklü tarihi ve güçlü toplumsal yapısıyla Niğde'mizde de çocuklarımızın en iyi imkanlarla yetişmesi, huzur ve güven içinde geleceğe hazırlanması için tüm kurumlarımızla birlikte çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Başta Cumhuriyetin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, TBMM'nin kuruluşunda emeği geçen tüm kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyorum. Aziz milletimizin ve geleceğimizin teminatı olan tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

