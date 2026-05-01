        Haberler Yerel Haberler Niğde Haberleri Niğde ve Nevşehir'de İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısı protesto edildi

        Niğde ve Nevşehir'de İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısı protesto edildi

        Niğde ve Nevşehir'de sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısını kınadı.

        Giriş: 01.05.2026 - 15:11 Güncelleme:
        Niğde'de Filistin'e Destek Platformu üyeleri ve vatandaşlar, cuma namazının ardından Hacı Arif Tuncel Camisi önünde bir araya geldi.

        Grup adına açıklama yapan Halil İbrahim Gergin, dünyanın işgalci İsrail rejiminin sayısız barbarlıklarından birine daha şahit olduğunu söyledi.

        Gazze'nin çığlığına ses olmak ve insanlık dışı ablukayı kırmak için yola çıkan Sumud Filosu'nun uluslararası sularda İsrail'in korsan saldırısına uğradığını belirten Gergin, şunları kaydetti:

        "Bu saldırı sadece gemilere değil vicdana, hukuka ve insanlık onuruna yapılmıştır. Siyonist çete, Gazze'de kadın, çocuk, yaşlı, sivil ayırt etmeksizin düzenlediği saldırılarla 80 bine yakın insanı şehit etti. Sütten kesilmemiş bebekleri dahi bombalarla hedef alan siyonistler, vicdan sahiplerini taşıyan teknelerin önünü keserek küresel vicdan hareketine engel olamayacak, tüm dünyada dalga dalga büyüyecek bu hareket, Allah'ın izniyle zulmün sonunu getirecektir."

        Etkinlik, tekbirler ve atılan sloganlarla sona erdi.

        - Nevşehir

        Nevşehir Filistin'e Destek Platformu üyeleri, İsrail ordusunun Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na saldırısını protesto etti.

        Cuma namazının ardından Hacı Süleyman Köybaşı Külliye Camisi önünde toplanan grup, Türk ve Filistin bayraklarıyla İsrail aleyhine slogan attı.

        Grup adına açıklama yapan Mustafa Gençtürk, Gazze'de yaşanan insanlık dramına karşı uluslararası toplumun sessiz kalmaması gerektiğini belirtti.

        İsrail'in filoya yönelik saldırılarının kabul edilemez olduğunu vurgulayan Gençtürk, "Bu hukuk tanımaz eyleme karşı uluslararası toplum sessiz kalmamalıdır. Ortak bir tutum alınması bir zorunluluktur. Filodaki vatandaşlarımız ve diğer katılımcıların durumu yakından takip edilmekte ve süreçle ilgili gerekli adımlar atılmaktadır. Ortaya konan duruş, insan onuru, adaleti ve temel hakları savunan bir yaklaşımın ifadesidir." dedi.

        Grup, daha sonra Tarık Kesekci Parkı'nda başlatılan Sumud Filosu'na destek nöbetine katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        İran'dan ABD'ye: Pentagon yalan söylüyor
        İran'dan ABD'ye: Pentagon yalan söylüyor
        Sumud Filosu'ndaki Türk aktivistler İstanbul'a geliyor
        Sumud Filosu'ndaki Türk aktivistler İstanbul'a geliyor
        14 yaşındaki kız çocuğunu pompalıyla öldürdü!
        14 yaşındaki kız çocuğunu pompalıyla öldürdü!
        Şampiyonluk için sahaya çıkıyor!
        Şampiyonluk için sahaya çıkıyor!
        NYT: Epstein'in intihar notu saklandı
        NYT: Epstein'in intihar notu saklandı
        İlaçlama skandalı! Yasaklı madde kullandılar, bebek ölümden döndü
        İlaçlama skandalı! Yasaklı madde kullandılar, bebek ölümden döndü
        Siyasilerden 1 Mayıs mesajları
        Siyasilerden 1 Mayıs mesajları
        İstanbul 1 Mayıs önlemleri! Taksim, Şişli ve Kadıköy...
        İstanbul 1 Mayıs önlemleri! Taksim, Şişli ve Kadıköy...
        "Alın teri en kutsal değerdir"
        "Alın teri en kutsal değerdir"
        "Fas prensi değilim"
        "Fas prensi değilim"
        Yanan evde kadın ve erkek cesedi bulunmuştu... Cinayet şüphesi!
        Yanan evde kadın ve erkek cesedi bulunmuştu... Cinayet şüphesi!
        Filistinli başkan, İsrailli başkanla tokalaşmayı reddetti!
        Filistinli başkan, İsrailli başkanla tokalaşmayı reddetti!
        Müzik dünyasının acı kaybı
        Müzik dünyasının acı kaybı
        Fenerbahçe'de hedef Devler Ligi!
        Fenerbahçe'de hedef Devler Ligi!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Formula 1'in kara 1 Mayıs'ı
        Formula 1'in kara 1 Mayıs'ı
        1882 yılından beri inşası devam ediyor
        1882 yılından beri inşası devam ediyor
        Ünlü oyuncu terhis oldu
        Ünlü oyuncu terhis oldu
        Bu masa üç farklı ülkenin sınır kapısı!
        Bu masa üç farklı ülkenin sınır kapısı!
        Beşiktaş Avrupa aşkına!
        Beşiktaş Avrupa aşkına!

        Benzer Haberler

        İklimlendirme sistemiyle yasa dışı ekim yapan 4 şüpheli gözaltına alındı
        İklimlendirme sistemiyle yasa dışı ekim yapan 4 şüpheli gözaltına alındı
        Niğde'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü coşkuyla kutlandı
        Niğde'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü coşkuyla kutlandı
        Niğde merkezli 13 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 34 şüpheli yakalandı, 31...
        Niğde merkezli 13 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 34 şüpheli yakalandı, 31...
        Niğde'de devrilen otomobildeki 1 kişi yaralandı
        Niğde'de devrilen otomobildeki 1 kişi yaralandı
        Niğde'de kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1 yaralı
        Niğde'de kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1 yaralı
        Niğde'de uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli yakalandı
        Niğde'de uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli yakalandı