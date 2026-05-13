Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Niğde Haberleri Niğde'de "19. Ulusal Zootekni Öğrenci Kongresi" düzenlendi

        Niğde'de "19. Ulusal Zootekni Öğrenci Kongresi" düzenlendi

        Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi tarafından "19. Ulusal Zootekni Öğrenci Kongresi" gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2026 - 14:10 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Niğde'de "19. Ulusal Zootekni Öğrenci Kongresi" düzenlendi

        Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi tarafından "19. Ulusal Zootekni Öğrenci Kongresi" gerçekleştirildi.

        Şehit Ömer Halisdemir Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapılan kongre, 25 üniversiteden yaklaşık 500 öğrencinin katılımıyla düzenlendi.

        TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Vahit Kirişci, kongrenin açılışında, tarımsal alanda üretimin önemli olduğunu söyledi.

        İnsanların beslenme, barınma, giyinme gibi temel ihtiyaçlarının tarımdan karşılandığını belirten Kirişci, geleneksel tarımın milattan önce 10 bin yıl öncesine kadar dayandığına dikkati çekti.

        Bilimsel ve kurumsal tarımın ise 18 ila 19. yüzyıla kadar uzandığını anlatan Kirişci, "Dolayısıyla tarihsel bir arka planı da olan bir mesleğin önümüzdeki yüzyıla dair ortaya konulmuş bir vizyon çerçevesinde kendi faaliyetlerinin mutlak suretle yürütülmesi gerekir." dedi.

        ​​​​​​​Kirişci, İstanbul'da düzenlenen SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'na değinerek, burada 182 anlaşmanın yapıldığını dile getirdi.

        Anlaşmalarla 8 milyar dolarlık bir sözleşmenin imzalandığını vurgulayan Kirişci, şöyle devam etti:

        "Bunun 6 milyar dolarlık kısmı ihracat bağlantısıdır. Buradan hareketle savunma sanayi ve uzay havacılık, tarımla aynı. Tarımı asla ayırt edemeyiz. Her şeyden önce bu ülkenin üreticileri pandemi, Rusya-Ukrayna Savaşı, bölgesel çatışma, küresel savaş demeden üretme azmiyle çalışmaya devam ediyor. Pandemide Avrupa ülkelerinde üreticiler evlerini terk etmemek üzere adeta yemin etmişlerdi ama bizim ülkemizin üreticileri bizlere, bakanlarımıza ve Cumhurbaşkanımıza, 'Bize müsaade edin, tarlamıza, bağımıza, bahçemize, ahırımıza, ağlımıza, kümesimize gidelim, üretelim.' dediler. Bu ülkede üretim zinciri aksamadı, tüketim zinciri de devam ettiği için üretim tüketim zinciri sürdü."

        Kirişci, tarım ve gıda ihracatının 35 milyar dolara ulaştığına dikkati çekerek, "Biz sadece kendimiz için üretmeyeceğiz. Gençler, kendinizi sadece bu ülkede üretim yapacak geleceğin meslek mensupları olarak görmeyin. Biz istesek de istemesek de birikimimize muhtaç olan dost, kardeş, mazlum ve mağdur ülkeler var. Biz bu ülkelerle bunu paylaşmak zorundayız." ifadelerini kullandı.

        Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu da üniversite hakkında bilgi vererek, kongrede emeği geçenlere ve katılımcılara teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        AK Parti'ye geçen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal memleketinde konuştu
        AK Parti'ye geçen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal memleketinde konuştu
        Trump'tan Venezuela paylaşımı: "51. eyalet"
        Trump'tan Venezuela paylaşımı: "51. eyalet"
        Altında bu seviye 'dipten alım' fırsatı sunabilir
        Altında bu seviye 'dipten alım' fırsatı sunabilir
        İşte sözleşmesi bitecek futbolcular!
        İşte sözleşmesi bitecek futbolcular!
        Torreira'ya saldırıda yeni gelişme!
        Torreira'ya saldırıda yeni gelişme!
        Mavi Vatan Yasası için geri sayım: Bayramdan sonra Meclis’e sunulacak
        Mavi Vatan Yasası için geri sayım: Bayramdan sonra Meclis’e sunulacak
        Almanlar umutsuz: Koalisyon dağılır
        Almanlar umutsuz: Koalisyon dağılır
        14 yıl önce kaybolan 16 yaşındaki Osman'ın ailesi adliyeye sevk!
        14 yıl önce kaybolan 16 yaşındaki Osman'ın ailesi adliyeye sevk!
        Galatasaray'da Icardi zirvesi!
        Galatasaray'da Icardi zirvesi!
        8.700 km hızla Ay'a çarpacak
        8.700 km hızla Ay'a çarpacak
        Yediği simit 2 kez soluk borusuna kaçtı
        Yediği simit 2 kez soluk borusuna kaçtı
        Kırmızı halıda şıklık yarışı
        Kırmızı halıda şıklık yarışı
        Tutuklanan eski Uşak Belediye Başkanı Yalım'ın ek ifadesi ortaya çıktı!
        Tutuklanan eski Uşak Belediye Başkanı Yalım'ın ek ifadesi ortaya çıktı!
        Tarihin en akıl almaz faciası
        Tarihin en akıl almaz faciası
        Çatalı "şeytan işi" diyerek yasakladılar!
        Çatalı "şeytan işi" diyerek yasakladılar!
        Trabzonspor'un kupa 11'i
        Trabzonspor'un kupa 11'i
        Trafikteki dans şovu pahalıya patladı!
        Trafikteki dans şovu pahalıya patladı!
        Sevgilisini takipten çıktı
        Sevgilisini takipten çıktı
        'Filmed in Türkiye' dönemi
        'Filmed in Türkiye' dönemi
        "Ünlüler bizim ismimizle prim yapıyor"
        "Ünlüler bizim ismimizle prim yapıyor"

        Benzer Haberler

        Niğde'de gıda zehirlenmesi şüphesiyle 27 öğrenci hastaneye kaldırıldı
        Niğde'de gıda zehirlenmesi şüphesiyle 27 öğrenci hastaneye kaldırıldı
        Niğde'de 27 öğrenci yedikleri yemekten rahatsızlandı
        Niğde'de 27 öğrenci yedikleri yemekten rahatsızlandı
        Niğde'de su ve enerji verimliliği için 57 milyon liralık dev yatırım 3 proj...
        Niğde'de su ve enerji verimliliği için 57 milyon liralık dev yatırım 3 proj...
        Sporun birleştirici gücü engelleri aştı
        Sporun birleştirici gücü engelleri aştı
        Niğde'de kariyer ve istihdam buluşmasına yoğun ilgi
        Niğde'de kariyer ve istihdam buluşmasına yoğun ilgi
        Niğde'de "NÖHÜ 2. Kadraj İletişim Günleri" etkinliği sürüyor
        Niğde'de "NÖHÜ 2. Kadraj İletişim Günleri" etkinliği sürüyor