Niğde'de 2 firari hükümlü yakalandı
Niğde'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve İstihbarat şubeleri ekipleri, 20-22 Nisan tarihleri arasında arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda düzenlenen operasyonlarda, çeşitli suçlardan 18 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis ve 75 bin lira adli para cezası bulunan M.A. ile 14 yıl 6 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Ç. yakalandı.
Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
