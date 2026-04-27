Niğde'de 2 firari hükümlü yakalandı

Niğde'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve İstihbarat şubeleri ekipleri, 20-22 Nisan tarihleri arasında arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.



Bu kapsamda düzenlenen operasyonlarda, çeşitli suçlardan 18 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis ve 75 bin lira adli para cezası bulunan M.A. ile 14 yıl 6 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Ç. yakalandı.



Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.



