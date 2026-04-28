        Haberler Yerel Haberler Niğde Haberleri Niğde'de çiftçilere nohut ve kuru fasulye tohumu ile çilek fidesi dağıtıldı

        Niğde'de çiftçilere nohut ve kuru fasulye tohumu ile çilek fidesi dağıtıldı

        Niğde'de, Tarım ve Orman Bakanlığının Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi kapsamında üreticilere 40 ton nohut ve 32 ton kuru fasulye tohumu ile 140 bin çilek fidesi dağıtıldı.

        Giriş: 28.04.2026 - 12:49 Güncelleme:
        Niğde'de çiftçilere nohut ve kuru fasulye tohumu ile çilek fidesi dağıtıldı

        Niğde'de, Tarım ve Orman Bakanlığının Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi kapsamında üreticilere 40 ton nohut ve 32 ton kuru fasulye tohumu ile 140 bin çilek fidesi dağıtıldı.

        Vali Nedim Akmeşe, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yerleşkesinde düzenlenen törende, tarımsal üretimin sürdürülebilirliği, gıda arzı güvenliğinin temini ve üreticinin desteklenmesinin kamu politikalarının öncelikli başlıkları arasında yer aldığını söyledi.

        Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi"nin hayata geçirildiğini anımsatan Akmeşe, proje kapsamında atıl tarım arazilerinin değerlendirilmesi, verimliliğin artırılması ve üretimin yaygınlaştırılmasının hedeflendiğini dile getirdi.


        Alternatif üretim modellerinin yaygınlaştırılması amacıyla 22 üreticiye 140 bin çilek fidesi verildiğini söyleyen Akmeşe, şöyle dedi:

        "Bu destekler, yalnızca bugünün üretimini değil, yarının tarımını da şekillendiren, planlı ve bütüncül bir yaklaşımın yansımasıdır. Amacımız, toprağını işleyen, üretimini artıran ve katma değer oluşturan bir tarımsal yapıyı daha da güçlendirmektir. İnanıyorum ki üreticilerimizin emeği, kamu kurumlarımızın koordinasyonu ve sağlanan desteklerle ilimiz tarımı her geçen gün daha ileri bir noktaya taşınacaktır. Dağıtımını gerçekleştirdiğimiz tohum ve fidelerin üreticilerimize hayırlı olmasını diliyor, tüm çiftçilerimize bereketli ve kazançlı bir üretim sezonu temenni ediyorum."

        İl Tarım ve Orman Müdürü Furkan Mete de Bakanlığın son 5 yılda ülke genelinde 512 bin üreticiye tohum, fide ve fidan desteği sağladığını dile getirdi.

        Mete, amaçlarının, üretimi artıran, üreticisini destekleyen ve toprağını boş bırakmayan bir tarım anlayışını güçlendirmek olduğunu söyledi.

        Konuşmaların ardından Akmeşe ve Mete tarafından çiftçilere kuru fasulye ve nohut tohumu ile çilek fidesi dağıtıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Gülistan Doku soruşturmasında o mesajlar dosyada!
        Gülistan Doku soruşturmasında o mesajlar dosyada!
        "Dünya sıkıntılı dönemden geçiyor"
        "Dünya sıkıntılı dönemden geçiyor"
        İşte Tedesco döneminin karnesi!
        İşte Tedesco döneminin karnesi!
        İddia: Vance, Pentagon'un İran raporlarına şüpheyle yaklaşıyor
        İddia: Vance, Pentagon'un İran raporlarına şüpheyle yaklaşıyor
        Ödev doksan, fikir noksan! Üniversitelerde vekaleten düşünce dönemi!
        Ödev doksan, fikir noksan! Üniversitelerde vekaleten düşünce dönemi!
        “Süreyya” belgeseli çekiliyor
        “Süreyya” belgeseli çekiliyor
        Menenjit vakaları artıyor mu?
        Menenjit vakaları artıyor mu?
        Arkadaş kurbanı oldu
        Arkadaş kurbanı oldu
        Yapay zekaya göre şampiyon G.Saray!
        Yapay zekaya göre şampiyon G.Saray!
        "Onu derhal kovun!"
        "Onu derhal kovun!"
        Tedesco'nun ayrılığı Alman basınında!
        Tedesco'nun ayrılığı Alman basınında!
        Sır perdesi aralandı... JASAT: Bu olay intihar değil!
        Sır perdesi aralandı... JASAT: Bu olay intihar değil!
        İddia: İran'ın teklifine Trump'tan ret
        İddia: İran'ın teklifine Trump'tan ret
        12 yıllık evlilik sona erdi
        12 yıllık evlilik sona erdi
        Karahan’dan ‘sıkılaşma’ sinyali
        Karahan’dan ‘sıkılaşma’ sinyali
        Halfeti Belediyesi'nde 29 tutuklama
        Halfeti Belediyesi'nde 29 tutuklama
        Korku ve manzara aynı yerde: Derebaşı Virajları
        Korku ve manzara aynı yerde: Derebaşı Virajları
        Nasıl tanıştıklarını anlattı
        Nasıl tanıştıklarını anlattı
        Bu ülkede 800'den fazla dil konuşuluyor!
        Bu ülkede 800'den fazla dil konuşuluyor!
        Hızla kazanılan servet
        Hızla kazanılan servet

        Niğde'de 2 firari hükümlü yakalandı
        Niğde'de 2 firari hükümlü yakalandı
        Niğde Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde solunum testlerinde yeni dönem
        Niğde Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde solunum testlerinde yeni dönem
        NÖHÜ'de yapay zeka ve otonom sistemlerle tarımsal dönüşüm konuşuldu
        NÖHÜ'de yapay zeka ve otonom sistemlerle tarımsal dönüşüm konuşuldu
        Niğde'de iki motosiklet kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı
        Niğde'de iki motosiklet kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı
        NÖHÜ'lü ödüllü yönetmen Dr. Fatih Diren yeni belgeselini Kosova'da çekti
        NÖHÜ'lü ödüllü yönetmen Dr. Fatih Diren yeni belgeselini Kosova'da çekti
        YURTLİG Basketbol İç Anadolu Bölge Müsabakaları tamamlandı
        YURTLİG Basketbol İç Anadolu Bölge Müsabakaları tamamlandı