        Haberler Yerel Haberler Niğde Haberleri Niğde'de çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

        Niğde'nin Çiftlik ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2026 - 22:49 Güncelleme:
        Şeyhler köyünde Gökdeniz D. (16) ile aralarında husumet bulunan komşusu Samet Akçar (28) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

        Kavgaya dönüşen olayda Gökdeniz D, Akçar'ı tabancayla başından yaraladı.

        İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çiftlik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Akçar, buradan Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

        Şüpheli Gökdeniz D, jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Olayda kullanılan tabanca da ele geçirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Soruşturmada 9 tutuklama
