Niğde'de çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

Niğde'nin Çiftlik ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.





Şeyhler köyünde Gökdeniz D. (16) ile aralarında husumet bulunan komşusu Samet Akçar (28) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.



Kavgaya dönüşen olayda Gökdeniz D, Akçar'ı tabancayla başından yaraladı.



İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çiftlik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Akçar, buradan Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.



Şüpheli Gökdeniz D, jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Olayda kullanılan tabanca da ele geçirildi.



