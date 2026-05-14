Niğde'de hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı
Niğde'de hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 7 kişi hastaneye kaldırıldı.
N.G. (48) idaresindeki 51 AEB 280 plakalı hafif ticari araç, Niğde-Çiftlik kara yolunda N.K. (46) yönetimindeki 06 FC 5626 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan S.D. (20), R.E.K. (14), E.S.K. (18), İ.B. (38) ve F.E. (50) yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
