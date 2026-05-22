Niğde'de kayınbabasını bıçaklayan damat gözaltına alındı

Niğde'de damadı tarafından bıçaklanan kayınbaba hastanede tedavi altına alındı.



Sarıköprü Mahallesi'nde bir apartmanda H.Y ile kayınbabası B.E. arasında tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen tartışmada H.Y, kayınbabası B.E'yi vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı.



İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Yaralı B.E, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.



Şüpheli H.Y. ise Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı.

