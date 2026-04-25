Niğde'de meyve ve sebze işleme tesisi yatırımlarına özel teşvik

AHMET DEMİRCAN - Niğde'nin güçlü tarımsal üretim potansiyelinin ekonomiye daha yüksek katma değerle kazandırılması amacıyla Ahiler Kalkınma Ajansının (AHİKA) sunacağı desteklerle meyve ve sebze işleme tesisi yatırımlarına özel teşvik verilecek.





AHİKA, Niğde'nin Mersin Limanı'na yakınlığı, otoyol ve demir yolu bağlantılarıyla sahip olduğu stratejik konumunu öne çıkararak, kentin üretim, lojistik ve yeni sanayi yatırımları açısından cazibe merkezi haline gelmesini hedefliyor.



Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının "Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı" kapsamında sağlanacak desteklerle kentte istihdamın artırılması, tersine göçün teşvik edilmesi ve Niğde'nin tarımsal üretim merkezi kimliğinin yanında sanayi altyapısının da güçlendirilmesi amaçlanıyor.



AHİKA Genel Sekreteri Bekir Varol, AA muhabirine, kentlerin potansiyellerinin ortaya çıkarılması ve yerel istihdamın artırılması için çalışmaların devam ettiğini söyledi.



İllerin sosyoekonomik gelişmişlik düzeylerinin artırılması amacıyla 2025'ten itibaren Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı'nın hayata geçirildiğini anımsatan Varol, program kapsamında 81 ilin potansiyeline uygun teşvikler verildiğini kaydetti.



Niğde'de meyve ve sebze potansiyelinin yüksek olduğuna dikkati çeken Varol, şöyle konuştu:



"Niğde'nin meyve ve sebze potansiyelinin ortaya çıkarılması, üretilen ürünlerin katma değerli hale getirilebilmesi amacıyla meyve ve sebze işleme tesislerine özel teşvikler verilecektir. Bu yerel kalkınma hamlesi kapsamında yatırımcılarımıza KDV istisnası, gümrük vergisi muafiyeti, SGK işveren hissesi desteği, kurumlar vergisi indirimi, 301 milyon liraya kadar hibe desteği ve yatırım yeri tahsisi gibi destekler Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından sağlanacaktır. 15 Mayıs'a kadar başvuruların Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına yapılması gerekmektedir. Niğde'de bu alanda yatırım yapmayı düşünen yatırımcılarımız da AHİKA'ya başvurabilir, sorularını bizlere iletebilirler. Biz yatırımcılarımıza her anlamda yardımcı olmak istiyoruz."



- Kurulacak tesislerle yerel istihdam ve katma değer artırılacak



Varol, Niğde'nin elma üretiminde Türkiye genelinde ilk 3'te yer aldığını belirterek, patates, nektarin ve kiraz üretiminde de önemli bir kent olduğunu dile getirdi.



Bu ürünlerin genelde işlenmeden diğer bölgelere veya yurt dışına gönderildiğine dikkati çeken Varol, şöyle devam etti:



"Bu tesislerin kurulmasıyla ürünlerin işlenmesi hem yerel istihdamı artıracak hem de bu ürünlerden elde edilecek katma değerin artırılmasına katkısı olacaktır. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı da katma değerin artırılması için bu teşvikleri vermektedir. Bu hamlelerin bir amacı da özellikle sanayinin ve nüfusun yoğunlaştığı illerdeki tesislerin bu bölgelere kaymasıdır. Bu desteklerle Anadolu'nun tüm illerinde sanayinin gelişmesine yönelik bir adım atılmış olacak. Destekler hem tarımsal üretimin artmasına hem de tarımsal ürünlerin işlenmesiyle sanayinin ve nitelikli insan kaynağının yetişmesine katkısı olacaktır."



Varol, Niğde'nin tarımsal üretim potansiyelinin yatırımcılara avantaj sağladığını ve lojistik anlamda ülkenin en avantajlı illerinden biri olduğunu vurguladı.



Kentin Türkiye'nin ortasında yer aldığını dile getiren Varol, "Mersin Limanı'na yakın olması sebebiyle diğer ülkelere ihracat anlamında maliyetlerin düşürülmesinde potansiyelli bir ilimiz. Demir yolunun olması, Güneydoğu'yu İstanbul'a kadar bağlayan otoyolunun bulunması, Kapadokya, Kayseri ve Çukurova havalimanlarına yakınlığı Niğde'yi lojistik anlamda ön plana çıkarmakta ve yatırımlar anlamında bir cazibe merkezi haline getirmektedir." diye konuştu.

