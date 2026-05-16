Niğde'de otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Niğde'de otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı. H.B. idaresindeki 51 AF 252 plakalı otomobil, Ulukışla ilçesi Kılan köyü TOKİ evleri mevkisinde Alper Nevzat Cerit'in kullandığı plakası öğrenilemeyen motosikletle çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık personeli, Cerit'in hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan otomobil sürücüsü, Ulukışla Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.