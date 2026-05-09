        Niğde'de park halindeki tıra çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Niğde'de park halindeki tıra çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2026 - 11:06 Güncelleme:
        Niğde'de park halindeki tıra çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.


        Murat Akkoyun (56) yönetimindeki 22 FS 986 otomobil, Ulukışla ilçesi Çiftehan köyü mevkisinde emniyet şeridinde park halinde bulunan Mahmut G. (48) idaresindeki 42 BAC 030 plakalı tıra çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada otomobil sürücüsü hayatını kaybetti, yanındaki Mustafa Dündar (63) ise yaralandı.

        Hayati tehlikesi bulunduğu öğrenilen Dündar, ambulansla Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

